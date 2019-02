Primăria Suceava, obligată de Guvern să plătească anul acesta aproape 5 milioane de euro indemnizații pentru persoanele cu handicap

Patru cincimi din banii dați “în plus” Sucevei din bugetul de stat se duc pe indemnizații sociale. „Ni se pune în cârcă toată asistența socială, să o finanțăm de la Primărie. Rămâne un plus de 4,49 de milioane de lei, deci aproape 1 milion de euro față de anul trecut, dar cu circa 4 milioane de euro în minus, sumă de dinainte de diminuarea cotei pe impozitul pe profit de 16% la 10%, începând cu 31 octombrie 2017”, a explicat primarul Ion Lungu

Alocarea prevăzută pentru anul în curs de la bugetul național către cel local va aduce Primăriei Municipiului Suceava un plus doar de un milion de euro față de anul trecut. Ion Lungu, primarul Sucevei, susține că majorarea cotei defalcate din impo­zitul pe venit de la 41,75% la 60% care s-a obținut a venit „la pachet” cu alte obligații pentru autoritățile administrației publice locale. În ce privește municipalitatea suceveană, covârșitoare este ponderea pe care o are plata ajutoarelor care trebuie plătite asistenților persoanelor cu handicap, precum și persoanelor cu handicap. Astfel, din această sursă, Primăria Suceava va avea alocată o sumă 27,19 milioane de lei, echivalentul a 5,78 de milioane de euro. Așa se face că din plusul de peste 5 milioane de euro, Primăriei Suceava nu-i rămâne decât puțin peste un milion de euro după ce achită indemnizații de însoțitor și indemnizații pentru persoane cu handicap. „Ni se pune în cârcă toată asistența socială, să o finanțăm de la Primărie. Aceasta înseamnă că, pentru 423 de indemnizații de însoțitor și 403 de indemnizații pentru persoane cu handicap, Primăria va plăti 22,20 de ­mi­lioane de lei. Rămâne un plus de 4,49 de ­mi­lioane de lei, deci aproape 1 milion de euro față de anul trecut, dar cu circa 4 milioane de euro în minus, sumă de dinainte de diminuarea cotei pe impozitul pe profit de 16% la 10%, începând cu 31 octombrie 2017”, a precizat primarul Ion Lungu în conferința de presă de ieri. Deși primarii de municipii au cerut ca finanțarea drepturilor asistenților personali și însoțitorilor persoanelor cu handicap să se facă din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, la fel ca în 2018, când 10% a revenit autorităților locale, iar 90% a provenit de la bugetul de stat, nu s-a ținut cont de acest lucru și, ca atare, cota din impozitul pe venit care a crescut de la 43% în 2018 (41,7% în 2017) la 60% în 2019 nu se va reflecta în posibilități mai mari pentru primării de a folosi veniturile pentru investiții. De altfel, edilul a opinat că eforturile depuse de membrii Asociației Municipiilor din România la întâlnirile cu Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor ­Pu­blice, pe marginea creșterii alocărilor de la bugetul se stat nu au avut prea mare succes. (D.P.)