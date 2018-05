Primăria Suceava nu va majora taxele și impozitele locale în 2019

Sucevenii vor plăti la anul ca impozit pentru locuințe exact cât au plătit și în acest an, adică 84 de lei pentru o garsonieră, 151 de lei pentru un apartament cu două camere, 218 lei pentru unul cu trei camere și 251 de lei pentru un apartament cu patru camere

În conferința de presă de ieri, primarul Ion Lungu a explicat că în ședința de la finele lunii mai a Consiliului Local Suceava vor fi supuse aprobării două proiecte de hotărâre privind taxele și impozitele locale pentru anul viitor, unul dintre ele cu actualizarea la indicele de inflație de anul precedent – care a fost de 1,034% – iar al doilea de așa manieră încât să fie corelate aceste taxe și să nu se majoreze cuantumul lor peste cel existent.

„Vom face două proiecte: unul cu actualizarea cu rata inflației pentru taxele și impozitele locale; altul de aprobare a taxelor și impozitelor locale pe anul 2019. Chiar dacă prin actualizarea cu rata inflației taxele vor crește puțin, vom reglementa prin al doilea proiect în așa fel încât vom scădea sumele fixe, iar pe 2019 sucevenii nu vor plăti în plus. În concluzie, taxele și impozitele locale pentru anul 2019 rămân nemodificate”, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu.

Primarul a arătat că sucevenii vor plăti la anul ca impozit pentru lo­cuințe exact cât au plătit și în acest an, adică 84 de lei pentru o garso­nieră, 151 de lei pentru un apartament cu două camere, 218 lei pentru unul cu trei camere și 251 de lei pentru un apartament cu patru camere.

Întrebat cu privire la taxa de salubritate (ecologizare), Ion Lungu a răspuns că nu va mai fi majorată și că nemulțumirea cetățenilor privind majorarea cu 80% în 2017 a fost tot din vina sa. „Recunosc că sunt vinovat: timp de zece ani nu am majorat taxa la salubrizare. Trebuia să o majorez an de an și atunci nu mai era o creștere atât de mare”, a declarat Ion Lungu, adăugând că și cu această majorare taxa de salubrizare este la Suceava mai mică decât în alte orașe ale țării. Edilul a ținut să dea exemplul Bucureștiului, unde într-unul din sectoare a ajuns taxa la 16 lei/lună/persoană fizică, iar acest lucru ar fi cauzat tot de faptul că ani în șir Primăria de acolo nu a vrut să majoreze defel taxa de salubrizare, până când altă soluție nu a mai avut și a fost nevoită să crească foarte mult cuantumul acesteia. (D.P.)