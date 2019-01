Primăria Suceava finanțează din credite lucrările la Podul Unirii și la alte patru mari obiective de investiții

Pe lângă podul peste râul Suceava, din creditele vechi la care abia din acest ani Primăria are acces se vor realiza platforma betonată și racordul electric ale noii societăți TPL în Burdujeni-sat, lucrările de aducțiune a gazului metan în cartierul Burdujeni-sat, ștrandul nou din Ițcani și modernizarea pieței agroalimentare George Enescu

Cinci mari obiective de investiții vor fi finanțate de Primăria Suceava dintr-un credit contractat cu ani în urmă și a cărui utilizare a fost aprobată abia în 2019. Anunțul a fost făcut, ieri, în conferință de presă, de primarul Ion Lungu, potrivit căruia creditele au fost aprobate pentru alte investiții care au fost finanțate în cele din urmă din alte surse, întrucât utilizarea fondurilor din credite întârzia. Prin urmare, banii care pot fi „trași” din creditele a căror utilizare a fost recent aprobată la nivel central vor fi destinați pentru alte cinci obiective de investiții, între care podul nou de peste râul Suceava.

Ion Lungu a precizat că municipalității i s-a aprobat utilizarea a peste 17 milioane de lei din niște credite din 2015, respectiv 2016. „Aceste sume au fost aprobate, dar nu ne-au dat voie până acum să folosim acești bani”, a spus Ion Lungu. Din primul credit, aprobat în 2015, mai sunt de tras 2,6 milioane de lei, iar al doilea, de 25 de milioane de lei, a fost aprobat în 2016. „Am fost la Comisia de împrumuturi, unde am discutat de cele două credite ale Primăriei, care sunt aprobate și de Consiliul Local. Primăria Suceava are credite aprobate de Consiliul Local în valoare de peste 27 milioane de lei”, a precizat primarul munici­piului Suceava, adăugând că, în acest an, Comisia de împrumuturi a permis utilizarea a 17 milioane de lei pentru investiții.

Edilul a explicat că din cauza aprobării cu întârziere de către Comisia de împrumuturi a utilizării creditelor, mai multe lucrări au fost finanțate din alte surse, în principiu fonduri de la bugetul local. E­xemplele date de edil sunt Piața agroalimentară din cartierul Burdujeni, reabi­litarea statuii ecvestre a domnitorului Ştefan cel Mare, modernizarea străzilor Bogdan Vodă și Mihail Sadoveanu, precum și mansardarea Şcolii nr. 10.

Potrivit primarului Ion Lungu, anul acesta, din credit vor fi finanțate lucrările la cinci obiective de investiții importante și care nu au fost mențio­nate inițial: Podul Unirii, platforma betonată și racordul electric ale noii societăți TPL în Burdujeni-sat, lucrările de aducțiune a gazului metan în cartierul Burdujeni-sat, ștrandul nou din Ițcani și modernizarea pieței agroalimentare George Enescu.

Gradul de îndatorare al Primăriei municipiului Suceava este unul relativ mic, de aproximativ 14%. „Aceste investiții mari au asigurată finanțarea prin credit. Noi avem gradul de îndatorare destul de redus, de 13-14 la sută”, a explicat Ion Lungu. (Dan PRICOPE)