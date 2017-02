Primăria Suceava dorește în continuare să reabiliteze blocurile cu grad seismic ridicat

Principalul obstacol de care se lovește însă municipalitatea îl reprezintă lipsa acordului proprietarilor locuințelor din blocurile a căror structură este puternic afectată. Acesta este cazul blocul 48 A situat vis-à-vis de Liceul Pedagogic

O lucrare importantă pentru municiipiul Suceava o reprezintă reabilitarea blocurilor cu grad seismic ridicat. Primarul Ion Lungu anunța anul trecut că prioritare sunt cel puțin 10 blocuri care au fost construite în anii ’60 și au nevoie de lucrări importante la structura de rezistență. Tot anul trecut guvernul a alocat municipiului Suceava 34.000 lei pentru realizarea unor studii de fezabilitate în baza cărora să poată fi realizate lucrări la aceste blocuri. In prezent, se realizează studiul de fezabilitate pentru blocul 48A de pe strada Mărășești care este blocul cu cel mai ridicat grad seismic din municipiu. Suma necesară estimată pentru lucrările la acest bloc se ridică la aproximativ 900.000 de lei. In afara sumei uriașe care ar trebui investită pentru a putea reabilita “blocul groazei” – cum mai este numit acesta, un alt impediment îl reprezintă refuzul proprietarilor de a permite Primăriei să intervină la structura blocului.

“Noi am făcut o intervenție la guvern, iar din fonduri guvernamentale am primit anul trecut o sumă de bani de aproximativ 35.000 de lei din care facem un studiu. Cel mai ridicat grad seismic din municipiu îl are blocul 48 A de pe Mărășești și acesta reprezintă prioritatea zero. Acolo vrem să lucrăm, numai că din păcate lucrurile s-au mai schimbat. Noi am mai avut o tentativă acolo și nu am reușit să o ducem la capăt pentru că proprietarii locuințelor de acolo nu au vrut. Primăria deține doar 16 garsoniere din toate garsonierele din bloc. Vom încerca din nou să vedem dacă putem obține acordul asociației sau al proprietarilor de acolo pentru că sunt niște obligații pe care trebuie să le îndeplinească și ei pe perioada în care vor fi modernizate aceste locuințe. Studiul este în lucru și în baza acestuia vom face unele lucrări în măsura în care reușim să ne punem de acord cu proprietarii din bloc”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Pe lângă acest bloc, pe lista de priorități în ceea ce privește siguranța în caz de cutremur se mai află alte nouă blocuri din municipiu: blocul T7 de pe strada Ana Ipătescu, blocul T4A, construite în anul 1962, Blocul 13 de pe strada 6 Noiembrie, construit în 1962, Blocul 2 de pe strada Republicii, construit în 1962, Blocul A de pe strada Alexandru cel Bun, construit în 1968, Blocul F de pe strada Ana Ipătescu, construit în 1961, Blocul E3 de pe strada Alexandru cel Bun construit în 1964, Blocul 13 de pe strada Mihai Viteazu construit în 1960, Blocul 5 de pe strada Nicolae Bălcescu, construit în 1965.

Primăria nu dispune de fondurile necesare pentru a putea reabilita toate aceste blocuri care au nevoie de lucrări importante, astfel singura șansă ar fi ca finanțarea să vină din fonduri europene. Deși Uniunea Europeană are prinse sume importante pentru consolidarea clădirilor cu grad seismic, principalul impediment îl reprezintă faptul că, o parte din cofinanțare ar trebui să vină de la cetățeni. Această cofinanțare reprezintă în acest moment 25% din valoarea totală a proiectului, iar primarul Ion Lungu a arătat acum câteva luni că în mod clar cetățenii nu au la dispoziție sume atât de mari. Deși s-a încercat modificarea acestei cote, momentan lucrurile au rămas neschimbate.

De asemenea, sume importante sunt necesare și pentru realizarea studiilor de fezabilitate la toate aceste clădiri, întrucât cei 34.000 de lei acordați de Guvern anul trecut nu au reușit să acopere decât studiul pentru un singur bloc. Primarul Ion Lungu a arătat ieri că primăria va continua să facă eforturi în acest sens, dar a ținut să precizeze faptul că este important ca și cei care locuiesc în aceste blocuri să fie dispuși să coopereze, mai ales pentru că ei vor fi cei mai câștigați de pe urma lucrărilor care vor fi făcute. (Alexandra IONICA)