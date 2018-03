Primăria încearcă să pună în cârca TPL oprirea circulaţiei autobuzelor pe ninsoarea de sâmbătă seara

Viceprimarul Harşovschi despre retragerea autobuzelor TPL în timpul ninsorii de sâmbătă seară: S-a făcut fără notificarea Primăriei. „Dacă am fi notificat sâmbătă seară, la ora 20.00 sau 21.00, că este o situaţie de urgenţă, ne-ar fi răspuns cineva de la Primărie?”, a întrebat, retoric, directorul societăţii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc

Retragerea la garaj a autobuzelor societăţii de transport public a Sucevei pe fondul unor căderi abundente de zăpadă, după ce, în prealabil, mai mulţi şoferi de autobuz au decis să staţioneze pentru o perioadă în zona cartierului Obcini, a început să stârnească primele reacţii contradictorii. Astfel, viceprimarul Lucian Harşovschi a declarat, luni, când de altfel a şi postat pe pa­gina sa de Facebook o opinie cu privire la această situaţie, că decizia conducerii societăţii Transport Public Local SA Suceava de a retrage, sâmbătă seara, autobuzele de pe trasee în urma precipitaţiilor căzute a fost una nefericită şi fără o justificare reală. Mai mult de atât, Lucian Harşovschi a spus că decizia care a fost luată sâmbătă seară la ora 20:00, după circa două ore de ninsoare, nu a fost notificată în prealabil la Primăria Suceava. Edilul a arătat că de zece ani nu s-a întâmplat aşa ceva, în sensul de a retrage autobuzele fără a fi consultată mai întâi Primăria Suceava.

“Am solicitat colegilor de la biroul de transport al primăriei să ceară o informare în scris de la TPL. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în ultimii 16 ani. S-a circulat bine. Nu a nins nici trei zile şi nici cinci zile, ci o oră şi jumătate. Va trebui să facem o analiză amănunţită. Cred că a fost o măsură exagerată luată de cei de la TPL. S-a ţinut legătura cu şeful serviciului de ecologizare, care a spus că poate pune la dispoziţie o maşină de deszăpezire care să circule în faţa autobuzelor acolo unde nu se circulă. Cei de la TPL ne-au explicat telefonic că au adoptat această măsură pentru că era sâmbătă seara şi nu erau mulţi călători. Normal este ca sistemul de transport public să funcţioneze atunci când sucevenii îşi lasă maşinile acasă şi acolo unde sunt probleme, punctual, să intervenim”, a spus Harşovschi.

Pe de altă parte, directorul societăţii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, s-a apărat spunând că situaţia nu a fost deloc una obişnuită. „Nu a fost o situaţie care să poată fi comunicată din timp Primăriei şi să putem aştepta până se ia o decizie”, a spus Darie Romaniuc, adăugând că toată Suceava a văzut cât de mult a nins şi cât de greu s-a circulat în acele ore de seară. Întrebat dacă există vreo prevedere legală sau vreun protocol între Primărie şi TPL privind notificarea/consultarea cu privire la decizii de acest gen, Darie Romaniuc a insistat cu privire la caracterul de urgenţă al acestei măsuri. „Cu zece şoferi din 15 am discutat în seara de sâmbătă, de pe la ora 20 şi niciunul nu a putut să îmi spună că în mod cert se poate circula în condiţii de siguranţă pe vremea aceea”, a mai spus Darie Romaniuc. El a explicat că a fost nevoit să ia o decizie rapid şi nu era o situaţie care putea fi preîntâmpinată sau care să poată aştepta ore în şir luarea unei decizii. „Vă întreb pe dumneavoastră: Dacă am fi notificat sâmbătă seară, la ora 20.00 sau 21.00, că este o situaţie de urgenţă, ne-ar fi răspuns imediat cineva de la Primărie?”, a întrebat, retoric, directorul societăţii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc

Nu neapărat într-o strânsă legătură cu această situaţie cu autobuzele staţionate şi apoi retrase la garaj, dar totuşi în legătură cu intervenţia la deszăpezire, este de menţionat că pe 17 martie Lucian Harşovschi posta un mesaj triumfalist pe aceeaşi pagină de Facebook: „Bucuraţi-vă de zăpadă, de deszăpezire ne ocupăm noi!”.

Asta nu înainte de a exersa în domeniul retoricii politice: „E oficial, expresia <Iarna nu-i ca vara!> nu mai este de actualitate! A fost înlocuită cu “Hai afară la zăpadă, primăvara!. Ninge ca-n poveşti în Suceava!”. După care, probabil din considerente ce ţin de prudenţă şi de experienţa pe care a dobândit-o în lucrul cu publicul, edilul a dat un P.S.: „Cei care s-au grăbit să-şi dezechipeze maşinile sunt rugaţi să le lase acasă şi să folosească mijloace alternative!”. (Dan PRICOPE)