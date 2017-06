Primăria Grămești, sub atac cibernetic

De pe adresa de e-mail a unității administrativ-teritoriale, mii de adrese din listă ce au avut măcar în treacăt contact cu primăria comunei din nord-estul județului Suceava au fost informate că trebuie să dea socoteală despre un container ce a ajuns în portul Constanța, iar nu în Rotterdam, cum greșit s-ar fi înțeles. Primarul comunei Grămești, Vasile Suleap, s-a crucit când a început a primi zeci de telefoane, cerându-i-se explicații. “Nu am avut niciodată contracte cu containere, darămite cu porturile Rotterdam sau Constanța. Este cineva care ne-a făcut-o intenționat”, a declarat primarul Suleap, care a mai spus că pentru a lupta împotriva hackerilor va schimba parola adresei de e-mail a primăriei

Toate contactele din lista de adrese de poștă electronică a Primăriei comunei Grămești au primit în dimineața zilei de ieri un anunț ciudat. Trimis, aparent, de pe adresa de e-mail a primăriei comunei sucevene, acesta conținea, în limba română și în limba engleză, o solicitare la care cu greu s-ar putea răspunde: “Vă rugăm să faceți o notă privind factura nr. 0002-00000042 / 22.03.2017, la biroul vamal Constanța-Agigea Sud prin menționarea / modificarea TOTAL CFR CONSTANTA, nu Rotterdam, așa cum a fost trecut pe factura inițială. Suntem obligați să menționăm acest lucru de la dvs. pentru a importa containerul (consultați atașamentul). Îl așteptăm prin e-mail cât mai curând posibil. Mulțumesc!”. O astfel de solicitare ce avea atașat un al doilea document a venit și pe adresa ziarului “Obiectiv de Suceava”. Neștiind despre ce container este vorba, ce ar urma să fie importat de Primăria din Grămești, pe filiera unui cotidian județean, ne-am adresat direct primarului comunei, Vasile Suleap. Luat prin surprindere, edilul nu a știut să dea un răspuns potrivit. Până când s-a documentat la colegii lui din primărie pentru a afla despre ce este vorba, primarul Vasile Suleap a început să fie asaltat pe telefonul mobil, alte zeci de persoane cerându-i lămuriri despre afacerea cu containerul de la Rotterdam despre care aflaseră dis de dimineață. “Mă sună de peste tot, sunt întrebat de ce am trimis acest mesaj. Am fost apelat și de două persoane fizice din județul Botoșani de care nu am auzit în viața mea”, a explicat Primarul de la Grămești, care primea telefoane legate de containerul suspect chiar și în timpul conversației telefonice purtate, câteva ceasuri mai târziu. Primarul Suleap a declarat că a luat legătura cu societatea care face mentenanța la toate programele ce sunt instalate în computerele Primăriei Grămești. “Așteptăm să fie identificată sursa acestui mesaj fals. Nu am avut niciodată contracte cu containere, darămite cu porturile Rotterdam sau Constanța. Este cineva care ne-a făcut-o intenționat. Au spart parola, au intrat pe contul de e-mail și au trimis mesajul”, a cocluzionat primarul Vasile Suleap. Pentru că din toate lucrurile rele se pot extrage și părți bune, primarul comunei Grămești a spus că “am luat acest eveniment ca pe o avertizare și vom pune pe adresa de e-mail a primăriei o parolă mai deosebită, care să nu fie spartă atât de ușor, pentru că riscul este mai mare. De exemplu, acela de a perturba activitatea întregii primării”, a spus Vasile Suleap.

De precizat că începând de la ora 0.22 a zilei de ieri, pe toate adresele de e-mail conectate la cea a Primăriei Grămești au ajuns mesaje identice, ca și când acestea ar fi fost transmise de pe un calculator al instituției. Primarul Vasile Suleap apreciază că ar fi vorba despre peste 1000 de entități cu care Unitatea Administrativ Teritorială a fost în contact de la instalarea noului program și implicit de la preluarea ca utilizator a noii adrese de e-mail. “Pot fi și de ordinul miilor, pentru că nu am ținut cont de alte adrese folosite. Am transmis mesaje la Guvern, la ministere, Consiliului Județean, la alte primării, cetățenilor solicitanți, nu avem un control exact”, a mai declarat primarul comunei Grămești.

Nu se știe deocamdată cine a spart adresa de e-mail a Primăriei comunei Grămești și a trimis acel interesant mesaj. Prima constatare este aceea că hackerul cunoaște bine atât limba engleză, cât și limba română, folosind inclusiv diacriticele în mesajul formulat. Poate fi de asemenea “un apropiat” al primarului Vasile Suleap, fost angajat pe la structurile publice din localitatea Grămești, cu abilități lingvistice și cu o oarecare imaginație care să fi aflat parola adresei de e-mail a Primăriei și pe care să o valorifice ulterior. Sau poate că, pur și simplu, comuna Grămești – Suceava a fost desemnată aleatoriu să facă parte dintr-un concert mondial al hackerilor interesați de reacții în acțiuni care mai de care mai “cibernetice”. (Neculai ROSCA)