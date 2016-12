Primăria a detensionat atmosfera de la CSU Suceava după ce a virat în conturile clubului 100.000 de lei noi

O altă tranșă de bani, tot în valoare de 100.000 de lei ar urma să ajungă la echipa locală de handbal la începutul săptămânii viitoare. “Luni, vom începe să achităm din restanțele salariale către jucători”, au precizat oficialii de la CSU Suceava

Handbaliștii de la CSU Su­ceava au primit ieri o veste menită să detensioneze atmosfera din cadrul lotului de jucători înaintea meciului pe care trupa lui Adi Chiruț îl va susține diseară, de la ora 18.00, în sala LPS, în fața celor de la HC “Adrian Petrea” Reșița.

Oficialii “alb-albaștrilor”, mai exact directorul Sorin Rață și antrenorul Adi Chiruț au avut ieri o întrevedere cu primarul Ion Lungu, în care li s-a comunicat că, la finalul acestei săptămâni, municipalitatea a virat în conturile echipei locale de handbal o nouă tranșă în valoare de 100.000 de lei din bugetul pe anul în curs, banii cu care urmează să fie achitate o parte din salariile restante către jucători, neplătiți tocmai din cursul lunii septembrie.

O altă tranșă de bani, tot în va­loare de 100.000 de lei, ar urma să ajungă la CSU Suceava la în­ceputul săptămânii viitoare. De ase­menea, pentru a asigura fi­nanțarea activității echipei locale de handbal în primele luni ale anului viitor, municipalitatea in­tenționează semneze un contract de asociere cu CSU Suceava.

“Am ajuns în această situație pentru că nu am reușit să adu­năm de la sponsori suma de 70.000 de lei, adică aportul clubului CSU Suceava la proiectul de finanțare. Din acest motiv, nu am reușit să facem decontul la timp. Acum, credem că odată cu discuția pe care am avut-o cu domnul primar Ion Lungu și cu asigurările pe care le-am primit din partea dumnealui, atmosfera de la echipă s-a mai detensionat. Luni, vom începe să achităm din restanțele salariale către ju­cători”, au precizat oficialii echi­pei locale de handbal.

Din cauza incertitudinilor care au planat asupra viitorului echipei CSU Suceava, jucători au refuzat să se antreneze miercuri seara. (Dănuț CHIDOVET)