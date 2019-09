Prima de inserție, în valoare de 1.500 lei, nu îi motivează pe absolvenții suceveni să se angajeze

La sfârșitul lunii trecute, 1.094 absolvenți se aflau în căutarea unui loc de muncă, din care 252 au solicitat și au și primit indemnizație de șomaj și doar 18 dintre aceștia au ales să se angajeze și să beneficieze de prima de inserție de 1.500 de lei. ”Nu vor să se angajeze imediat, nu sunt lămuriți ce vor să facă și nici nu își asumă răspunderea locului de muncă pentru un an”, a explicat Anca Capverde, purtătorul de cuvânt al AJOFM Suceava

Tinerii suceveni nu se grăbesc să devină independenți financiar și să se angajeze după finalizarea liceului sau a facultății, nici măcar în condițiile în care piața muncii este foarte ofertantă și statul îi motivează cu un ”cadou” de 1.500 lei. Este vorba despre prima de inserție, plătibilă în doua tranșe, prima, în va­-loare de 750 de lei, acordându-se la angajare și diferența la un an de la angajare. Acest stimulent financiar este destinat absolvenților instuțiilor de învățământ liceal și superior și ai școlilor speciale, care se înregistrează la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava și se angajează, cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de un an, în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Conform reprezentanților instituției, la sfârșitul lunii august, în evidențele lor figurau 1.094 absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă, dintre care 252 au solicitat și au și primit indemnizație de șomaj. Doar 18 dintre aceștia au ales să se angajeze și să beneficieze de prima de inserție de 1.500 de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se pare că situația nu s-a schimbat, din moment ce au fost 1.260 absolvenți înscriși în evidențele AJOFM Suceava, iar 377 au ales să primească indemnizația de șomaj și doar 21 au beneficiat de prima de inserție. În total, pe parcursul anului 2018, doar 67 de absolvenți din evidențele agenției au ales să se angajeze, ei primind astfel prima de inserție în valoare de 1.500 de lei. ”Este vorba în principal despre tineri din mediul rural, absolvenți de școli profesionale, fiindcă ei vin destul de hotărâți la noi și bine informați și sunt focusați să se angajeze, știu exact ce vor să lucreze și sunt mai ancorați în realitate”, a declarat Anca Capverde, purtătorul de cuvânt al AJOFM Suceava.

Informațiile privind condițiile de acordare a primei de inserție au fost la îndemâna elevilor și studenților încă de prin primăvară, când agenția a transmis tot felul de informări atât în presă, cât și în licee, însă se pare că lipsa interesului pentru acest stimulent financiar s-ar justifica, în primul rând, prin perioada prea scurtă, de două luni, în care absolvenții au răgaz să se decidă dacă se angajează sau iau calea străinătății. ”Noi am sesizat, din discuțiile cu ei, că ei consideră termenul de angajare de două luni prea scurt. Nu vor să se angajeze imediat, nu sunt lămuriți ce vor să facă și nici nu își asumă răspunderea locului de muncă pentru un an. Plus că mai e mirajul străinătății pentru foarte mulți dintre ei, cu salarii mult mai mari decât la noi și se gândesc dacă pleacă la părinți, rude sau prieteni”, a explicat Anca Capverde.

Bursa absolvenților, în data de 18 octombrie

Dorința absolvenților de a se detașa de tot ceea ce le impune o rutină strictă, un program, asumarea responsabilității și a independenței financiare este lesne de înțeles din moment ce majoritatea au fost întreținuți de părinți și, mai mult, o bună parte dintre aceștia sunt încă plecați la muncă în străinătate și le asigură banii pentru traiul zilnic și nu numai. ”Am terminat facultatea în iulie, m-am înscris la șomaj și am aflat de prima de 1.500 lei și mi s-a părut foarte tentantă, însă din toate ofertele ce le-am găsit atunci prin Suceava nu mi-a fost nimic pe plac pentru că, în zona unde locuiesc, găsisem doar joburi la bucătărie, ospătăriță sau la învârtit mici. În august am găsit un job bun dar nu eram hotărâtă să îl accept pentru că nu mă decisesem dacă să plec la mama în străinătate sau nu. Am ales să mă angajez pentru că mama mi-a spus să rămân în țară, plus că mai am de susținut licența”, ne-a spus Andreea Bejenariu, absolventă a Facultății de Inginerie Alimentară.

Absolvenții care nu au reușit să se înregistreze în termenul de 60 de zile de la data absolvirii, pot beneficia oricând de serviciile de ocupare oferite de AJOFM Suceava, și anume orientare în carieră, medierea locurilor vacante pe plan local sau în străinătate, suport pentru calificare la locul de muncă prin ucenicie sau prin stagiul destinat inserției absolvenților cu studii superioare, formare profesională.

Luna viitoare va avea loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, în data de 18 octombrie, unde sunt așteptați și celelalte categorii de persoane interesate de locurile de muncă disponibile la nivelul județului. ”Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți reprezintă o oportunitate de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru ca aceștia să poată alege un loc de muncă conform pregătirii lor profesionale sau să se informeze despre ocupațiile cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung. La acest eveniment, pot participa și celelalte categorii de persoane care nu au loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia”, se arată într-un comunicat emis de ANOFM, care subliniază că participarea la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. (Oana NUȚU)