Prezentări record în UPU – 60.000 de suceveni au avut nevoie de asistență medicală de la începutul anului

Adresabilitatea unității spitalicești sucevene a crescut foarte mult în ultimii ani, drept urmare numărul prezentărilor fiind din ce în ce mai mare. “Noi, medicii din Spitalul Județean, vrem să facem un act medical perfect și să îl transformăm în obicei”, a precizat medicul Mircea Macovei, director medical al Spitalului Județean Suceava

Medicii din cadrul Unității de Primire a Urgențelor Suceava au ajuns zilele trecute la 60.000 de pacienți care “le-au trecut prin mâini” de la începutul anului, numărul sucevenilor care ajung la UPU, fiind în creștere de la an la an. Medicii spun că până la sfârșitul acestui an, se mai așteaptă la încă câteva mii de pacienți care să aibă nevoie de ajutorul lor, în regim de urgență. Se pare că a crescut foarte mult numărul prezen­tărilor din timpul verii. Dacă în anii trecuți erau câte 60 – 70 de prezentări pe zi, în această vară au fost zile în care numărul prezentărilor a fost și de 300 într-o zi. Se pare că nu este o statistică făcută pentru a vedea care afecțiuni au ridicat atât de mult numărul prezentărilor, însă această creștere se poate pune pe seama îmbătrânirii populației și pe starea de sănătate tot mai precară dar și pentru că medicii suceveni oferă servicii din ce în ce mai calitative. “Aristotel spu­nea că “Suntem ceea ce facem în mod repetat. prin urmare, perfecțiunea nu este un act, ci un obicei”. Şi noi, medicii din Spitalul Județean vrem să facem un act medical perfect și să îl transformăm în obicei. Când eram student, ca probabil majoritatea studenților de la medicină, îmi doream ca în viitor să profesez într-un spital care să îmi ofere toate condițiile să prestez o activitate medicală de cel mai înalt nivel. Ştiți celebra sintagmă “vreau un spital ca afară”, și eu îmi doream să lucrez într-un spital ca afară, iar acum mă bucur că lucrez într-un spital care pune pe primul loc calitatea îngrijirii și siguranța pacientului, iar aceste lucruri chiar sunt prioritare la Spitalul Jude­țean Suceava”, a explicat medicul Mircea Macovei, director medical al unității spitalicești, completând că doar în primele șase luni ale acestui ani, 51.500 de pacienți s-au prezentat în Unitatea de Primire Urgențe. Totodată au fost acordate peste 56.000 de consultații în ambulator, iar peste 23.000 de pacienți au fost internați în unitatea medicală.

În următoarea perioadă se așteaptă la o creștere semnificativă a pre­zentărilor în UPU, pentru că pe lângă cazurile obișnuite din perioada verii, vor fi și sucevenii cu simptome de gripă. (Cristina RUŞTI)