Prezența căruțelor pe drumurile naționale, “încurajată” de nepăsarea primarilor din județ

In acest an, în județul Suceava, din cele 73 de accidente rutiere în care au fost implicate atelaje hipo, 53 au fost din vina căruțașilor. In urma acestor accidente, două persoane au decedat, iar 10 au fost rănite grav. Deși primarii sunt obligați prin lege să amenajeze drumuri pentru căruțe, aceștia nu s-au sinchisit să miște nici măcar un deget. Polițiștii au demarat tot felul de acțiuni preventive, însă nu au sancționat primăriile care nu au construit drumuri pentru atelaje hipo. Legea prevede amenzi și pentru căruțași, și pentru primării. Până în prezent, nicio primărie din județul Suceava nu a amenajat astfel de drumuri, iar polițiștii nu au sancționat niciun primar ce a stat cu mâinile în sân, impasibil la riscul la care sunt supuși participanții la trafic atunci când o căruță circulă pe un drum național

Problema căruțelor pe drumurile publice din județul Suceava continuă să fie o problemă majoră. Polițiștii au atras atenția în nenumărate rânduri cu privire la necesitatea respectării regulilor rutiere de către participanții la trafic care conduc căruțe, avertizându-i totodată și pe șoferi să ia toate măsurile necesare prevenirii unor evenimente rutiere cu implicarea acestui tip de vehicule.

De la începutul acestui an, la nivelul județului Suceava au fost înregistrate 73 de accidente în care au fost implicați căruțași. Îngrijorător este faptul că, în 53 de cazuri (72,6%), vina pentru evenimentul rutier a aparținut căruțașilor. În urma acestor accidente rutiere două persoane au decedat și 10 au fost rănite grav. Până în prezent, polițiștii au amendat 332 de căruțași. În majoritatea cazurilor căruțașii nu erau echipați ­cores­punzător, vehiculele cu tracțiune animală nu prezentau elemente reflectorizante de semnalizare, iar conducătorii vehiculelor erau sub influența băuturilor alcoolice. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, pe raza județului Suceava au avut loc 77 de accidente rutiere soldate cu cinci morți și 24 de răniți grav.

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente rutiere, polițiștii de prevenire au desfășurat mai multe acțiuni de informare și responsabilizare a conducătorilor de atelaje hipo identificați pe drumurile naționale sau județene din Suceava. Polițiștii au montat mai multe plăcuțe reflectorizante, au distribuit veste reflectorizante și materiale de informare cu conținut educativ.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a atras atenția cu privire la statistica nefericită a accidentelor mortale produse pe arterele rutiere din județul nostru.

„Foarte interesant și îngrijorător este faptul că s-a mutat ponderea accidentelor grave și mortale către localitățile mici și rurale, accidente cu motocicliști, bicicliști, căruțași. Am rugat reprezentanții Direcției de Drumuri Naționale ca împreună cu cei de Serviciul Circulație din IPJ și cu lucrătorii de la Drumuri Județene să facă o hartă a traseelor pentru căruțe care să evite drumurile naționale. Stim că de multe ori atelajele sunt pericole mari pentru siguranța traficului pe arterele rutiere principale, mai ales pe drumurile naționale”, a declarat Gheorghe Flutur.

Deși Codul Rutier interzice încă din anul 2006 circulația căruțelor pe drumurile naționale, obligă primăriile să construiască drumuri laterale și prevede sancțiuni atât pentru autoritățile locale, cât și pentru căruțași, legea nu se aplică încă, iar căruțele pot fi întâlnite la tot pasul pe drumurile naționale care traversează județul Suceava.

Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 195/2002, modificată prin OUG nr. 63/2006, obligă autoritățile publice locale în nu mai puțin de trei articole să amenajeze drumuri pentru căruțe, însă primăriile din Suceava nu au ținut până acum cont de acestea. Primul este art. 53, prin care „autoritățile­ ­pu­blice locale, cu autorizația administratorului drumului public și cu avizul poliției rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulației vehiculelor cu tracțiune animală”.

Articolul 71 interzice accesul căruțelor pe drumurile naționale și în municipii, iar la alin. 2 amintește autorităților locale că au „obligația să amenajeze, cu acordul administratorului drumului public și avizul poliției rutiere, drumuri laterale, căi de acces către aceste drumuri, precum și locuri de traversare a drumurilor ­pu­blice destinate circulației animalelor și căruțelor”.

În final, la art. 128 se spune că autoritățile publice locale au următoarele atribuții: iau măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile pe care le administrează și pentru asigurarea spațiului și depozitării vehiculelor cu tracțiune ­a­nimală depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul.

Legea prevede și sancțiuni atât pentru căruțași, cât și pentru autoritățile publice care trec cu vederea obligațiile avute. Astfel, căruțașii prinși circulând pe drumurile naționale sunt sacționați cu o amendă între 9 și 20 de puncte (între 720 și 1.600 de lei) și li se confiscă atelajele, iar primarii care nu fac drumuri pentru căruțe sunt sancționați cu amenzi între 1.680 și 8.000 de lei.

Până în prezent, nicio primărie din județul Suceava nu a amenajat astfel de drumuri, iar polițiștii nu au sancționat niciun primar ce a stat cu mâinile în sân, impasibil la riscul la care sunt supuși participanții la trafic atunci când o căruță circulă pe un drum național.

O femeie a avut o moarte cumplită din cauza unei căruțe, la Ilișești

In seara zilei de 11 august 2016, în jurul orei 22.00, un accident teribil s-a petrecut pe raza comunei Ilișești, din cauza unei căruțe nesemnalizate. Jordan Giuspert, de 39 de ani, cetățean spaniol, în timp ce conducea autoturismul Dacia Logan pe DN 17, a intrat în coliziune frontală cu o căruță neînregistrată și nesemnalizată, ce staționa pe partea caro­sabilă a sensului său de mers. Din accident a rezultat decesul pasagerei de pe locul din dreapta față, Carmen – Nicoleta Petiuc, de 40 de ani, cetățean român cu reședința în Spania, domici­liată în municipiul Suceava, și rănirea minorului Pau G., în vârstă de șase ani, cetățean spaniol, care a fost transportat de un martor cu mașina la Secția UPU a Spitalului Județean Suceava, unde a primit îngrijiri medicale, stabilindu-i-se diagnosticul de „TCC și echimoză parietală dreapta”. Soferului i-au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Pompierii suceveni au intervenit în urma cumplitului accident produs pe DN 17, la intrarea în localitatea Ilișești dinspre Gura Humorului. Un autotu­rism, în care se afla o familie compusă din patru persoane, părinți și copii, a lovit în plin o căruță încărcată cu lemne. Impactul a fost deosebit de violent, în urma acestuia, mama celor doi copii, cu vârste de doi și șase ani, rămânând încarcerată. La fața locului s-au deplasat militarii de la Detașamentul de Pompieri Suceava, cu două autospeciale pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Până la sosirea salvatorilor, copilul de șase ani a fost preluat de o mașină civilă și transportat la spital, unde a ajuns în stare stabilă. Pompierii militari au luat măsurile specifice de siguranță, concomitent cu operațiunile de extragere a victimei încarcerate. Din nefericire, pentru femeia de 40 de ani nu s-a mai putut decât constata decesul. Soțul acesteia, în vârstă de 39 de ani, și cel de-al doilea copil, ambii în stare de conștiență, au fost preluați de echipajul TIM al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a transportat la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

La fața locului au fost găsiți Vasile Solon, de 25 de ani, din comuna Ciprian Porumbescu, și Codru Zlotaru, de 49 de ani, din comuna Stroiești, cei care manevrau căruța. Aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele alcoolemiilor lor fiind zero. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „ucidere din culpă”. (Dănuț ZUZEAC)