Prețul căldurii şi al apei calde va creşte începând cu 1 iunie

Consilierii locali au aprobat ieri în unanimitate scăderea subvenției acordate de Primărie pentru termoficare şi modificarea modului în care prețul total plătit pentru o gigacalorie se împarte între municipalitate şi cetățeni. Reamintim că proiectul a fost respins în şedința de luna trecută. Astfel, sucevenii vor plăti, începând cu 1 iunie, un preț mai mare pentru apa caldă consumată. Această majorare se va resimți mult mai puternic începând cu sezonul rece următor, când va fi repus în funcțiune sistemul centralizat de încălzire. “In execuția bugetară a anului trecut am plătit 13,54% combustibil şi energie. Am dat subvenții la termoficare undeva la cinci milioane de euro. In acest an deja am achitat la Thermonet subvenții de două ­mi­lioane de euro. Eu cred că prin măsura pe care o luăm vom reduce această subvenție la termoficare. Aşa cum am anunțat, începem reabilitarea punctelor termice şi a rețelelor de transport-distribuție. Primăria trebuie să plătească mai puțină subvenție la termoficare. Proiectul de hotărâre face următoarele modificări: dacă până astăzi, din factura de la termoficare 55% era plătită de către beneficiar şi 45% de către municipalitate, începând de mâine se va ajunge la următoarele procente: 75% din factură va fi achitată de be­neficiar, de utilizatorul din sistemul centralizat şi 25% de către Primărie”, a explicat primarul Lungu. Sumele care vor fi plătite începând cu prima zi a lunii iunie vor fi modificate astfel: Primăria va plăti o subvenție în valoare de 81,38 de lei pentru o gigacalorie, comparativ cu 143,38 lei, cât a plătit până acum, iar sucevenii vor plăti 240 de lei pentru o gigacalorie, comparativ cu 178 lei/gcal, cât au plătit până acum. La sistemul centralizat de încălzire al oraşului sunt racordate, în prezent, 17.895 dintr-un număr total de 36.853 de apartamente, cu 1.000 mai puține față de 2015. Astfel, jumătate dintre locuitorii municipiului au renunțat deja la sistemul centra­lizat, optând pentru centrale de apartament. Această modificare de azi din Consiliul Local ar putea duce la un număr semnificativ de debranşări de la sistemul centralizat de încălzire şi creşterea numărului de apartamente care se alimentează cu e­nergie termică şi apă caldă de la centrale proprii, ale căror costuri sunt mai scăzute. (Alexandra IONICA)