Pretențiile părinților suceveni golesc băncile unor școli și aglomerează clasele învățătoarelor cu reputații bune

Intr-un cartier găsim școli cu clase incomplete în paralel cu unități școlare cu clase de 37 de elevi, pe motiv că unii părinți trag cu dinții de locurile în clasele învățătoarelor cu state vechi și o reputație profesională foarte bună. Clasa 0 de la Liceul Sportiv a reușit să întrunească un număr de 19 elevi abia după a doua etapă de înscrieri, cu ajutorul copiilor reveniți din străinătate. La școlile primare private estimările pentru cifra de școlarizare s-au dovedit a fi prea ambițioase, rămânând neocupate zeci de locuri

Planul de școlarizare aprobat pentru clasele pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 prevedea un total de 7.010 locuri, distribuite în circa 350 de clase. Potrivit Inspectoratului Şcolar Județean Suceava, în urma primei etape de înscrieri destinate elevilor de clasa 0 s-au ocupat 6.132 locuri, iar în a doua etapă alte 141 locuri și-au găsit ocupanții. Au rămas astfel 737 de locuri neocupate, printre care și câteva zeci la școlile generale din municipiul Suceava, care, deși s-au bazat pe adresabilitatea părinților exprimată în anii anteriori, nu și-au realizat cifra de școlarizare estimată. Chiar și așa, nici în acest an școlar nu am scăpat de clasele supraaglomerate, și asta pentru că preferințele părinților pentru dascălii cu reputație bună dictează în continuare numărul de elevi din clasă. Drept urmare, în același cartier găsim școli cu clase incomplete în paralel cu unități școlare cu clase de 37 de elevi, pe motiv că unii părinți trag cu dinții de locurile în clasele învățătoarelor cu state vechi și o reputație foarte bună. Este și cazul cartierului Burdujeni, care are trei școli generale, dintre care una nu a reușit să își realizeze cifra de școlarizare propusă – Şcoala nr. 5 ”Jean Bart”, apoi Şcoala Generală nr. 10 și-a găsit ocupanți pentru toate locurile, iar Şcoala Generală nr. 11 ”Miron Costin” a fost nevoită să își suplimenteze locurile datorită solicitărilor venite în număr mare din partea părinților. ”Eu locuiesc fix peste drum de Şcoala nr. 5, în Burdujeni, însă mi-am înscris băiatul la Şcoala nr. 11 pentru că acolo se face carte de-adevăratelea. Am prins loc la o doamnă învățătoare foarte bună, care preda încă pe vremea când eu eram elevă a școlii. Nu mă deranjează că sunt peste 30 de copii în clasă. Ştiam că așa va fi, dar știu și că doamna se descurcă cu ei, pentru că are experiență”, ne-a spus Elena N., mama unui băiețel în clasa 0.

Un alt exemplu este cartierul Mărășești, unde avem Şcoala Generală nr. 3, care și-a propus patru clase cu 110 elevi, dar în urma primei etape de înscriere s-au ocupat 93 de locuri, iar de cealaltă parte avem Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, unde s-au înscris peste 60 de elevi pentru cele două clase propuse, una dintre ele având 34 de elevi în acest nou an școlar. La fel și în cartierul Obcini, unde s-a înregistrat un număr mai mic cu circa 10 elevi înscriși la Şcoala Generală nr. 9 ”Ion Creangă”, față de cele 150 de locuri propuse, pe când la Şcoala Generală nr. 4 au fost cu 10 încrieri mai multe față de cifra de școlarizare propusă.

Clasa 0 de la Liceul Sportiv, constituită cu ajutorul “stranierilor”

Singura unitate cu învățământ primar care nu reușise să își formeze clasa pregătitoare propusă pentru anul școlar 2019-2020 este Liceul cu Program Sportiv Suceava. În urma primei etape de admitere, figura cu 0 înscriși, dar, conform informațiilor oferite de reprezentanții școlii, ei au ales să nu înregistreze în sistem niciun înscris, deși aveau sub 15 cereri înregistrate, pentru că părea că nu vor avea suficienți copii pentru a realiza clasa pregătitoare. ”Abia în a doua etapă am reușit să mai adunăm câțiva copii și acum avem o clasă pregătitoare cu 19 elevi. Sunt copii întorși din străinătate care nu au găsit locuri la alte școli și au venit la noi”, au explicat reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Suceava.

Unitățile cu învățământ primar care nu și-au realizat planul de școlarizare propus sunt Şcoala Generală nr. 8 Suceava, care a solicitat aprobarea a trei clase pregătitoare cu un efectiv de 75 de elevi și a reușit să constituie doar două, cu 51 de elevi înscriși, apoi Colegiul de Arte, cu 34 înscriși din 50 propuși, Şcoala Generală ”Grigore Ghica Voievod”, unde s-au înscris 14 elevi pe cele 31 de locuri propuse, Şcoala Generală ”Jean Bart”, cu o clasă realizată din cele două propuse. Au mai rămas câteva locuri neocupate și la școlile generale nr. 1, nr. 3, nr. 6 și nr. 9. Pe de altă parte, sunt unități care s-au bucurat de o adresabilitate mai mare din partea părinților, fiind nevoite să suplimenteze locurile propuse în planul de școlarizare: Şcoala Generală ”Miron Costin”, cu un total de 188 de elevi dispuși în șase clase, Şcoala Generală nr. 4., cu 99 de elevi în trei clase, Colegiul ”Mihai Eminescu”, care și-a propus două clase, pentru care s-au înscris 63 de elevi, și Şcoala Generală nr. 10, care și-a ocupat toate locurile propuse încă din prima etapă de înscrieri, și anume 120.

În ce privește școlile private, se pare că estimările lor au fost prea ambițioase, iar părinții s-au orientat către școlile publice, astfel că la Şcoala ”Filadelfia”, unde au fost propuse trei clase, însumând 78 elevi, s-au înscris doar 57 de elevi în prima etapă. La Şcoala Primară ”Sf. Ioan cel Nou”, înființată anul trecut, din cele 40 de locuri prevăzute în planul de școlarizare s-au ocupat doar 22, iar la Liceul ”Natanael” s-au înscris 28 de elevi pe cele 32 de locuri disponibile.

Potrivit Eurostat, România ocupă locul II în Europa, după Franța, în ceea ce privește numărul de elevi care îi revine unui cadru didactic. Oficial, în România, Legea educației prevede ”nu mai mult de 25” de copii în clasa pregătitoare – clasa a IV-a, ”nu mai mult de 30” de copii în clasele de gimnaziu și ”nu mai mult de 30” de elevi în clasele de liceu și școală profesională. Toate aceste limite însă au găsit o portiță legală, prin Articolul 63, care prevede ca, în situații excepționale, clasele de preșcolari sau de elevi pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile legii. (Oana NUȚU)