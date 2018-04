Preşedintele Consiliului Județean reia demersurile pentru drumul rapid Cernăuți – Bucureşti

Gheorghe Flutur participă astăzi la şedința Euroregiunii „Prutul de Sus”, unde va susține adoptarea unei rezoluții comune către guvernele României şi Ucrainei privind drumul rapid care să lege Cernăuțiul de Bucureşti

Preşedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, va participa astăzi la şedința Euroregiunii „Prutul de Sus”. La şedința de ieri a Consiliului Județean Suceava, şeful administrației județene sucevene a anunțat că în cursul zilei de vineri, 27 aprilie, va susține adoptarea unei rezoluții comune către guvernele României şi Ucrainei privind drumul rapid care să lege Cernăuțiul de Bucureşti.

„Voi relua demersurile pentru coridorul nord-sud care să lege Cernăuți de Bucureşti. Eu cred că asta trebuie să fie în Anul Centenar: Cernăuțiul să fie legat de Bucureşti. Vorbim de acest drum rapid, că vine de la Lvov, de la Gdansk sau Varşovia, să fie nord-sud”, a spus Flutur.

Flutur a precizat în fața consilierilor județeni că preşedinția structurii tripartite va fi preluată pentru un an de regiunea Cernăuți. Totodată, acesta a precizat că pentru Guvernul de la Kiev acest coridor are o prioritate de grad zero. (D.P.)