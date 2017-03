Preșcolarii din Suceava au împărțit ieri trecătorilor 5.000 de mărțișoare

Mărțișoarele oferite au fost confecționate de prichindei împreună cu părinții, profesorii, educatoarele din grădinițele participante și cu membrii asociațiilor partenere

22 de grădinițe din Suceava, 5 grădinițe din Botoșani, alături de Asociația KULT-ART s-au mobilizat ieri pentru a oferi mărțișoare cetățenilor din județul Suceava și municipiul Dorohoi, în cadrul campaniei interjudețene “Un gând bun de Mărțișor”. La acțiune au par­ticipat 3.467 de preșcolari, în­drumați de 251 de cadre didactice. Co­piii au transmis un gând bun tre­cătorilor de pe stradă, în apro­pierea grădinițelor, cetățenilor din primăriile din Suceava și din celelalte localități din care provin parti­ci­panții la campanie, elevilor șco­lilor apropiate instituțiilor pre­școlare și clienților băncilor și centrelor comerciale aflate în apro­­pierea grădinițelor. Mărțișoarele oferite au fost confecționate de către prichindei împreună cu profesorii, educatoarele din grădinițele participante și cu membrii asociațiilor parte­ne­re.

Pe mărțișoare s-au scris urări, mesaje specifice, toate izvorâte din inocența vârstei preșcolarilor. “Au fost împărțite aproximativ 5.000 de mărțișoare, unii copii onfecționând câte două mărțișoa­re pe care le-au împărțit trecătorilor. Anul acesta am fost inclusiv în instituțiile publice, unde am împărțit mărțișoare angajaților și persoanelor aflate în trecere în zonă. Atât copiii, cât și trecătorii au fost foarte bucuroși să participe la această inițiativă. Am împărțit mărțișoare inclusiv în zona Spitalului Județean, unde copiii au reușit să le aducă zâm­betul pe buze unor persoane mai în vârstă care se aflau în scopuri medicale în zonă. Unele persoane chiar i-au îmbrățișat pe copii, având lacrimi de bucurie în ochi”, a arătat ieri coordonatorul acestei campanii la nivel județean, Cristina Bujdei. Campania urmărește formarea, în rândul preșcolarilor, a unor com­­­portamente pro-sociale, meni­te să ducă la dezvoltarea sentimentelor de apreciere, de respect față de ideea de a dărui, de sensibilitate, de empatie a preșcolarilor față de adulți. La această campanie au parti­cipat nouă grădinițe din Suceava – Gră­dinița ABC, Grădinița Gulliver, Grădinița Tăndărică, Gră­di­nița Așchiuță, Grădinița Prichindel, Grădinița Col. Naț. “Mihai Eminescu”, Grădinița 1-2-3, Grădinița Obcini, Grădinița Piticot; cinci grădinițe din Rădăuți – Grădinița Prichindelul, Grădinița Micul Prinț, Grădinița Pinochio, Gră­dinița Sfânta Treime, Grădinița Albinuța; două grădinițe din Fălticeni – Grădinița Voinicelul, Grădinița Pinochio; două grădinițe din Gura Humorului – Grădinița Paradisul Piticilor, Grădinița Căsuța Piticilor; Grădinița Luminița din Siret; Grădinița Nr. 1 din Ipotești, două grădinițe din Fântâna Mare – Gră­dinița Fântâna Mare, Grădinița Cotu Băii; Grădinița “Dumbrava minunată” din Dumbrăveni; precum și cinci grădinițe din Dorohoi, județul Botoșani: Grădinița Albă-ca-Zăpada, Grădinița “Stefan cel Mare și Sfânt”, Grădinița nr. 4, Grădinița nr. 10, Grădinița nr. 6. (A.I.)