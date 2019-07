Preotul din Mitocu Dragomirnei care, beat, a lovit cu mașina trei femei, din care una a murit, condamnat la doi ani și 11 luni de închisoare

In noiembrie 2018, preotul George Ionuț Apetrei s-a urcat băut la volan și a lovit trei femei care mergeau pe marginea unui drum din Mitocu Dragomirnei. Una dintre femei a murit imediat după ce a fost lovită, celelalte fiind duse la spital. După accident, Apetrei a plecat acasă, parcând mașina în curte. Polițiștii l-au depistat într-un ceas, iar când l-au pus să sufle în fiolă a ieșit o alcoolemie de 0,88mg/l alcool pur în aerul expirat. Preotul din Mitoc a făcut trei luni de arest preventiv, iar apoi s-a întors la catedră, predând religia la Liceul din Cajvana

Judecătoria Suceava l-a condamnat pe George Ionuț Apetrei la doi ani și 11 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de „ucidere din culpă”, „vătămare corporală din culpă”, „conducerea a unui vehicul sub influența al­coolului sau a altor substanțe” și „pă­răsirea locului accidentului ori modi­ficarea sau ștergerea urmelor acestuia”. Sentința nu este definitivă, Apetrei având dreptul să o conteste în termen de 10 zile.

Reamintim că la începutul lunii noiembrie a anului trecut, trei femei care circulau pe marginea unui drum din Mitocu Dragomirnei au fost acro­șate de un autoturism. După impact, mașina a părăsit locul accidentului. La ajungerea echipajelor de intervenție, una dintre femei, Alina R., în vârstă de 41 de ani, era în stop cardio-respirator, fiind declarată decedată imediat după ce a fost preluată de o ambulan­ță. O a doua femeie, în vârstă de 59 de ani, a fost transportată la Spitalul Ju­dețean Suceava cu traumatisme, dar conștientă și stabilă. Cele două femei lu­crau la Spitalul de Recuperare Neuro­psihiatrică din Mitocu Dra­gomirnei și se îndreptau spre casă în momentul producerii accidentului, circulând pe același sens de mers cu mașina care le-a lovit. O a treia femeie a fost rănită ușor.

Polițiștii sosiți la fața locului au început cercetările și după aproximativ un ceas au depistat șoferul vinovat, în persoana preotului George Apetrei, din Mitoc, care a fost găsit la locuința sa. Mașina condusă de el, o autoutilitară Volkswagen LT, a fost găsită parcată în curtea casei, având urme specifice impactului cu cele trei persoane. Polițiștii l-au pus pe preot să sufle în etilotest, rezultând o alcoo­lemie de 0,88mg/l alcool pur în aerul expirat. George Apetrei a fost dus de polițiști la spitalul sucevean pentru recoltarea de probe de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru „ucidere din culpă”, „părăsirea lo­cului accidentului” , „conducere sub in­fluența băuturilor alcoolice” și „vătămare corporală”.

Rudele victimei au protestat în fața liceului unde Apetrei predă religia

Imediat după accident, George Ionuț Apetrei a stat după gratii timp de trei luni, fiind arestat preventiv. După ce a fost eliberat, el s-a întors la Liceul Tehnologic Cajvana, unde este profesor de religie.

Rudele femeii moarte au protestat în luna mai a acestui an în fața Liceului din Cajvana, unde preotul este titular, deoarece, deși imediat după accident acesta a fost suspendat de la catedră, a revenit și predă în continuare Religie. “Inspectoratul școlar al Județului Suceava nu a fost notificat de nicio instituție cu privire la interzicerea dreptului de a profesa în învățământ în cazul domnului George Ionuț Apetrei”, a declarat inspectorul școlar Cezar Anuței, pur­tător de cuvânt în cadrul IŞJ Suceava. În apărarea preotului a sărit și directorul unității de învățământ din Cajvana. “Da, es­te la școală, normal că este la școală. Până nu avem o sentință definitivă și irevocabilă nu pot să-l opresc din a veni la școală. El are titulatura pe două școli, la Liceul Tehnologic Cajvana și la școala din Mitocu Dragomirnei”, a explicat atunci profesorul Nicolae Robu, director la Liceul Tehnologic Cajvana.

Rudele femeii decedate au bătut atunci aproape 40 de kilometri pentru a-și plânge mama, soția și fiica în fața unității de învățământ, unde cel care a băgat-o în mormânt vorbește elevilor despre corectitudine și dreptate. Rudele erau nemulțumite că preotul s-a întors la catedră, chiar dacă procesul nu era finalizat. “Noi ne-am dori ca el să nu mai fie aici la școală. Cum poate el să vorbească copiilor de Dumnezeu în condițiile în care a omorât-o pe mama noastră, a lăsat-o în drum. M-am întâlnit cu el într-un magazin și l-am întrebat «Ce s-a întâmplat? Cum a fost în acea seară?». El, frumos, împreună cu soția sa, a ridicat mâinile sus, ca și cum nici n-ar fi fost vina lui. Şi în continuare când ne vede sună la Poliție, personal sună la polițaiul de caz și spune că noi îl înjurăm și îl amenințăm pe dânsul. Cum să fie profesor în condițiile în care a omorât un om, nu și-a cerut de la noi, copiii, și de la rude scuze, un mic «scuze, îmi pare rău pentru ceea ce v-am făcut» și să vorbești copiilor de bunătate și iertare”, povestește revoltat fiul victimei. Şi frații femeii moarte în acea noapte și-au plâns amarul în fața liceului din Cajvana. «Poate el n-a vrut s-o omoare, să fi spus că “asta e Alina și vreau s-o omor”, da, n-a vrut. Dar când a făcut fapta ar fi trebui să stea la locul accidentului, s-o ducă la spital și să recunoască și poate îl iertau, dar așa, să fugă…», a adăugat, printre lacrimi, și sora Alinei. (O.S.)