Preotul din Bursuceni, mutat în altă parohie după ce sătenii s-au înfuriat că are amantă

Incepând cu data de 1 iulie, preotul Marișca nu va mai sluji la biserica din satul Bursuceni. Sătenii susțin că preotul vrea să divorțeze pentru că are o amantă mai tânără. Preoteasa și fiul cuplului, în vârstă de aproape doi ani, rămân pe drumuri, casa parohială trebuind eliberată pentru noul preot. Zilele trecute, preotul ar fi tocmit doi oameni din sat să scoată din casă lucrurile preotesei și sătenii susțin că ar fi fost martori la scene grotești, în care hainele acesteia ar fi fost aruncate prin curte și cei doi bărbați, beți, și-ar fi pus pe cap chiloți găsiți prin bagajele femeii

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a intervenit în conflictul iscat între sătenii din Bursuceni și preptul paroh Constantin Marișca, iar pentru a închide gura oamenilor, s-a decis transferul “păcătosului” către o altă parohie, iar acesta va sluji duminică, pentru ultima dată în Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Bursuceni. “Preotul Marișca nu a fost caterisit, cum susțin oamenii, a fost doar transferat către o altă parohie, începând cu data de 1 iulie”, a explicat IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Supărarea creștinilor ortodocși din Bursuceni a atins cote maxime zilele trecute, când preotul Marișca a început să-și ia lucrurile din casa parohială, aceasta trebuind eliberată pentru noul preot. “A început să-și care hainele, iar pe ale preotesei le-a aruncat în grădină. Săraca, are copil mic, de un an și opt luni și nu are unde să plece. Ea nu e de aici din sat, e din Siminicea. Va trebui să plece pe la rude. Ni se rupe sufletul de ea”, ne-a povestit Maria D. din Bursuceni. Se pare că pălimarul de la biserică l-a ajutat pe preot să-și împacheteze lucrurile, iar în învălmășeala creată, acesta ar fi agresat-o pe preotească. “Am auzit-o strigând după ajutor. Era noapte, aproape zece seara. Un bărbat a sunat la 112 și a venit poliția. Pălimarul și finul preotului s-au ascuns în coteț la porci. Nu le este rușine, să o lovească pe săraca femeie”, a completat Mitică C. “Erau beți, au băut toată ziua vin, că părintele a avut vin acolo. Toate hainele le-au scos acolo, în curte și juca chiloții pe cap, aista e preot”, a mai spus o enoriașă. Sătenii au povestit, aproape într-un glas, că au fost mereu de partea preotului lor și l-au susținut necondiționat dar acum nu pot să-i mai țină partea. Nemulțimirile oamenilor nu sunt legate doar de faptul că acesta își neglijează familia ci și de aspectele financiare care țin de parohia Bursuceni. Preotul este acuzat că a luat bani din fondurile bisericii. “Sperăm că duminică, după ultima slujbă, va accepta să stea de vorbă cu noi și ne va da banii”, a completat un enoriaș.

Contactat telefonic de către reporterii “Obiectiv”, preotul Constantin Marișca a refuzat să dea detalii legate de numele parohiei în care va sluji, începând de luna viitoare. Nici de soarta copilului în vârstă de aproape doi ani și a preotesei nu a părut interesat, deși aceștia rămân la mila rudelor, neavând locuință. (Cristina RUŞTI)