Premierul desemnat a anunţat lista Cabinetului. La Cultura este propus deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu

Premierul desemnat Ludovic Orban a anunţat, joi, componenţa Cabinetului pe care îl va supune votului Parlamentului.

Miniştrii propuşi de Orban sunt:

* Vicepremier – Raluca Turcan

* Ministerul Finanţelor Publice – Florin Cîţu

* Ministerul Afacerilor Interne – Marcel Vela

* Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu

*Ministerul Justiţiei – Cătălin Predoiu

* Ministerul Apărării Naţionale – general Nicolae Ciucă

* Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de afaceri şi Turismul – Virgil Popescu

*Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor – Lucian Bode

* Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Adrian Oros

* Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Costel Alexe

* Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei – Ion Ştefan

* Ministerul Fondurilor Europene – Ioan Marcel Boloş

* Ministerul Sănătăţii – Victor Sebastian Costache

* Ministerul Educaţiei Şi Cercetării – Cristina Monica Anisie

*Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu

*Ministerul Tineretului şi Sportului – Marian Ionuţ Stroe

* Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale – Violeta Alexandru, informeaza Agerpres.

Cine este Bogdan Gheorghiu

Suceveanul Bogdan Gheorghiu are 44 de ani si, conform CV-ului de pe site-ul Camerei Deputatilor, este absolvent al Universitatii Ecologice București, Facultatea de Arte-Actorie. Incepand din anul 2000 a lucrat in cadrul mai multor structuri media din Suceava, iar in 2007 a infiintat postul de televiziune BucovinaTv.

Din 2016 a devenit membru al PNL si la alegerile din acel an fost ales deputat în Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, din partea Partidului Naţional Liberal.