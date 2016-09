Preluarea complexului Gloria de tandemul Troașe – Armenean, amânată până la încheierea sezonului de nunți

Noii patroni vor stabili abia spre sfârșitul lunii octombrie dacă vor mai lăsa să funcționeze restaurantul și hotelul din spatele Palatului Ad­ministrativ, în funcție de cheltuielile cu utilitățile pe timp de iarnă

Preluarea complexului Gloria de către oamenii de afaceri suce­veni Nicolai Troașe și Vasile Arme­nean, care au depus oferta de cumpărare către RAAPPS, nu se va realiza efectiv înainte de data de 8 octombrie a.c., dată până la care trebuie asigurată achitarea contravalorii activului achiziționat de Nicolai Troașe – patronul SC Calcarul Po­jorâta SA și Vasile Ar­me­nean – patronul firmei de înghe­țată Betty Ice Suceava. Potrivit cumpără­to­ri­lor, chiar RAAPPS a cerut amâ­na­rea semnării contractului până la data de 8 octombrie, în condițiile în ca­re mai sunt înțelegeri angajate pen­tru o serie de festivități – nunți, bo­tezuri, etc, pro­gramate până spre sfârșitul lu­nii octombrie, când se va in­tra în postul Crăciunului. După aceste ultime manifestări programate se va stabili ce se va face ulterior cu spațiile hotelului și restaurantului Gloria, dacă vor fi închise sau nu. Cu certitudine nu se va mai programa nimic pentru perioada de iarnă, nici sărbătoarea de Revelion 2016-2017. Va trebui de asemenea să fie luată în perioada următoare o decizie în ceea ce privește perso­nalul angajat al Sucursalei RAAPPS Suceava – complexul hotel – restaurant Gloria.

Precum se știe, în această vară, pe data de 12 iulie, a fost semnat pro­­cesul verbal de confirmare a achi­­ziționării de către asocierea for­mată din Betty Ice SRL Su­ceava și Calcarul SA Pojorâta a complexului Gloria de pe strada Vasile Bumbac, din municipiul Su­­ceava, fosta cantină a partidului din vremea comunismului, cu hot­elul aferent. Aso­cierea între Betty Ice SRL Suceava și Calcarul SA Pojorâta, firme conduse de Vasile Armenean – cel mai cunoscut om de afaceri sucevean în acest mo­ment, fiind cel mai important produ­cător de înghețată la nivel na­țional – și Nicolai Troașe, preșe­din­tele Ca­merei de Comerț și In­dus­trie Suceava, a cumpărat caie­tul de sarcini pentru licitația organizată de RAAPPS vizând imobilele din municipiul Suceava, cu te­­renul aferent de peste 50 de ari. A fost depusă ulterior și o ofertă, iar marți, 12 iulie, cei doi pa­troni su­ceveni au mers la negocieri, la București. “Am propus o negoci­ere pentru că la cele patru licitații anterioare organizate de RAAPPS nu s-a prezentat ni­meni. Am stabilit de comun acord ca ultimul preț solicitat să fie și cel minim de vânzare, am fost de acord ca în termen de 30 de zile să semnăm contractul de vânzare-cumpărare. Am semnat deocamdată doar un process-verbal și am pus la dispoziția RAAPPS o scrisoare de ga­ranție pentru o sumă de peste 400.000 de euro, care ne-a fost eliberată de o bancă comercială din România”, a declarat la vremea respectivă Nicolai Troașe. El a mai spus că în termen de 30 de zile, RAAPPS trebuie să pună la dispoziție documentele legale care să ateste faptul că regia este proprie­tarul legal al imobilelor oferite spre vânzare, extras de carte funciară din care să rezulte că proprietatea este liberă de sarcini, pentru ca abia după aceea să fie semnat contractul de vânzare-cumpărare.

2.051.900 euro, fără TVA, valoarea hotelului și restaurantului Gloria, cu tot cu terenul aferent

Prețul ofertat pentru cum­pă­rarea activelor complexului Gloria a fost de 2.051.900 euro, fără TVA, cu care, știm deja, atât vânzătorii, cât și cumpărătorii au fost de acord. Toate proprietățile fostului PCR, inclusiv clădirile de pe strada Vasile Bum­bac, cu terenul aferent, au fost scoa­se după anul 2000 la vânzare de către RAAPPS – Regia Autonomă a Pro­­tocolului de Stat. Casa de Oas­peți de la ieșirea din Suceava către Ipotești a fost vândută cu tot cu li­vadă și pădure. “Casa lui Cea­ușescu” a intrat în proprietatea fostului director de la Comaliment, Gheorghe Buruiană. Livada a fost împărțită îm parcele a câte 25 de ari și a fost vândută pe bucăți. Mai ră­măsese de vândut Hotelul Gloria, cu restaurantul aferent. Au fost mai multe încercări, dar ani în șir nu s-a găsit niciun ofertant până în această primăvară, când omul de afaceri sucevean Vasile Armenean împreună cu Nicolai Troașe au cum­părat caietul de sarcini privind achiziția ho­telului și restaurantului Gloria. Es­te vorba despre o supra­față construită de 1.193 metri pă­trați și de o suprafață de teren de 5.021 metri pătrați. Noii patroni de la Gloria se află în negocieri și cu Arhiepiscopia Sucevei și Ră­dău­țiu­lui, pentru cum­părarea clădirii cu terenul aferent de lângă complexul restaurant – hotel Gloria, ur­mând să stabilească dacă și această tranzacție se va concre­ti­za, pre­cum și modul în care vor fo­lo­si terenul și clădirile pe care le vor prelua în proprietate. (Neculai ROSCA)