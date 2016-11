Pregătirile de Crăciun au început în centrul Sucevei

După sosirea bradului în centrul municipiului încă de joi seară, ieri, mai mulți angajați ai domeniului public din cadrul Primăriei Suceava se ocupau de amplasarea luminilor în pomul de Crăciun. Pregătirile vor continua în zilele următoare cu asamblarea căsuțelor și montarea scenei și a plasei luminoase pe esplanada din fața Casei de Cultură a Sindicatelor

Angajații Domeniului Public au început deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun și pentru aprin­derea bradului de Crăciun amplasat pe esplanada Casei de Cultură pe data 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei.

Ieri, pe esplanada din fața Casei de Cultură, mai mulți angajați ai Serviciului spații verzi se ocupau cu împodobirea bradului de Crăciun. La primele ore ale dimineții, la fața locului s-a deplasat și viceprimarul Marian Andronache. Acesta a ținut să le transmită sucevenilor că suma plătită pentru cei trei brazi nu a fost una foarte mare.

“In fața Casei de Cultură am început amenajarea Târgului de Crăciun. S-a montat bradul de Crăciun și acum lucrăm la montarea decorațiunilor. In oraș au fost aduși trei brazi: unul va fi amplasat în piața Casei de Cultură, unul în sensul giratoriu din Burdujeni și unul în fața Pri­măriei Municipiului Suceava. Brazii au fost aduși dintr-un ocol silvic privat, din zona Bogata, Baia. Stiu că sunt mari discuții pe tema brazilor de Crăciun în țară, că sunt costuri de zeci de mii de euro. Pentru liniștea tuturor, toți cei trei brazi au costat undeva la 1.000 de lei. E păcat că se ornează cu aceeași instalație pe care o avem de vreo patru ani, pentru că bradul era extraordinar de frumos și fără ornamente, dar asta este, trebuie să respectăm spiritul sărbătorilor”, a explicat viceprimarul Marian Andronache.

De asemenea, au sosit și cele 25 de căsuțe în care producătorii își vor comercializa mărfurile în cadrul Târgului de Crăciun. Conform viceprimarului Andronache, întrucât asamblarea noilor căsuțe se face foarte ușor, târgul va fi amenajat în cel mai scurt timp.

“Au mai fost aduse și 25 de căsuțe noi, care sunt foarte ușor de asamblat. Acestea au fost făcute de o firmă care, din ce am înțeles, lucrează și pentru piața germană, iar căsuțe de genul acesta întâlnim și în târgurile din Germania. Oamenii de la domeniul public se ocupă de asamblarea lor, sunt foarte bucuroși că au scăpat de cuie, montajul la o căsuță se efec­tuează rapid, așa că în două, maximum trei zile, Târgul va fi amenajat”, a mai arătat Marian Andronache. Acesta a mai spus că “la fel ca în fiecare an, se cam știe cine vine. Câteva căsuțe vor fi alocate celor de la Produs în Bucovina, câteva căsuțe mește­șugarilor și desigur vor fi și cei care vor vinde vin, țuică fiartă în aces­te căsuțe, așa cum se obiș­nuiește în fiecare an în cadrul Târgului”.

In cele nouă zile care au mai rămas, angajații de la domeniul public al municipiului vor trebui să împodobească cei trei brazi, să monteze cele 25 de căsuțe, dar și să monteze scena pe esplanada din fața Casei de Cultură și noua plasă luminoasă. In acest an, însă, plasa de lumini va fi plată, întru­cât lucrările la pavajul din fața Casei de Cultură sunt încă în garanție. După ce garanția va expira anul viitor, plasa de lumini va fi montată în sistem boltă și va arăta similar cu cea amplasată la Sibiu.

“Ca un element de noutate în piață, lângă bradul de Crăciun, va fi montată o plasă luminoasă de vreo 600 de metri pătrați, care va fi deasupra unei scene ce urmează să fie montată în zilele următoare. Pe această sce­nă vor avea loc diverse evenimente artistice în perioada săr­bă­torilor, așa cum i-am obiș­nuit deja pe cetățeni. Târgul de Crăciun va fi deschis pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei. De fiecare dată era deschis de 1 Decembrie, însă în acest an mă bucur că toate instituțiile s-au gândit să facem deschiderea pe 28 noiembrie, Ziua Bucovinei. Pregătirile pentru săr­bătorile de iarnă sunt în toi, iar primarul Ion Lungu a promis că acest Crăciun va fi mai deosebit decât ceea ce a fost în anii trecuți”. (A.I.)