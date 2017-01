Prefectura transmite primarilor să asigure căldură în şcoli şi transport pentru elevi, la reluarea cursurilor

Incepând de astăzi au fost reluate cursurile din învăţământul şcolar preuniversitar în judeţul Suceava. Codul portocaliu a expirat aseară, la ora 21:00. Astăzi, în judeţul Suceava nu mai este în vigoare nicio avertizare meteorologică

In vederea unei bune desfăşurări a primei zile de cursuri de după vacanţa de iarnă, instituţia Prefectului a transmis primarilor din judeţ că este de obligaţia acestora să asigure deblocarea căilor de acces şi a zonelor afectate de ninsori, precum şi transportul elevilor către instituţiile de învăţă­mânt. “Incepând cu ziua de miercuri, 11 ianuarie 2017, vor fi reluate cursurile din învăţământul şcolar preuniversitar în judeţul Suceava. Măsura a fost luată în urma consultării cu domnul inspector şcolar general, prof. Gheorghe Lazăr. In acest sens, primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, au obli­gaţia asigurării condiţiilor optime în sălile de curs, deblocării zonelor afectate de ninsori, încălzirii clă­dirilor unde se vor desfăşura cursurile, asigurării transportului copiilor către şi dinspre unităţile de în­văţământ”, au transmis ieri repre­zentanţii Prefecturii Suceava. Codul portocaliu a expirat ieri la ora 21:00. Astăzi, în judeţul Suceava nu mai este în vigoare nicio avertizare meteorologică. Rămân sub cod galben de viscol până astăzi la ora 21:00 opt judeţe din ţară şi municipiul Bucureşti. In aceste judeţe sunt anunţate ninsori moderate cantitativ şi local viscolite. Alte cinci judeţe se află sub avertizare de cod portocaliu de viscol până mâine la ora 15:00, fiind anunţate viscol puternic şi polei. Judeţele Bacău şi Vrancea se află sub două tipuri de avertizare meteorologică, unele por­ţiuni aflându-se sub cod portocaliu, iar altele sub cod galben. (A.I.)