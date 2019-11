Prefectul Mirela Adomnica si-a dat demisia. Joi va fi numit noul prefect, juristul Alexandru Moldovan

Marti dimineata, Mirela Adomnicai a anuntat ca si-a inaintat catre Guvern demisia de prefect al judetului Suceava. Vechi membru PSD, Adomnicai a fost numita in aceasta functie in martie 2017.

Noul prefect, cel mai probabil juristul din cadrul Consiliului Judetean Alexandru Moldovan, va fi numit prin Hotarare de Guvern in cursul zilei de joi, urmand ca vineri sa aiba loc instalarea oficiala a acestuia.

In ce priveste postul de subprefect, deocamdata nu a fost anuntat niciun nume in locul Silviei Boliacu, care va fi si ea inlocuita in sedinta de guvern care va avea loc joi. (O.S.)