Povestea tristă a unei fete de liceu, abandonată de părinți, care a devenit mamă la 16 ani și a fost sfătuită de Protecția Copilului să-și dea pruncul spre adopție

Abandonată de părinți și crescută în casa unui asistent maternal din Baia, Raluca a rămas însărcinată la 16 ani, după o aventură. Cei de la Protecția Copilului au sfătuit-o să păstreze sarcina și să dea copilul spre adopție. Raluca a mers la școală pe toată durata sarcinii, iar după naștere a stat cu copilul doar o săptămână, cât a fost în spital. Cel mic a fost dat apoi unui asistent maternal din Bogdănești, iar tânăra mamă l-a vizitat constant. Sâmbătă, pe 23 februarie, băiețelul ei va împlini un an. Raluca a semnat, de curând, actele prin care renunță la statutul de mamă, iar copilul urmează să fie dat spre adopție și nu-l va mai putea vedea. “Acum este în clasa a XII-a și se pregătește pentru Bacalaureat. Este schimbată, suferă. N-am înțeles niciodată cum o instituție care susține că apără drepturile copilului a îndemnat-o să și-l abandoneze”, spune o profesoară de la liceul unde învață fata

Raluca încă nu a împlinit 18 ani, dar are o poveste de viață atât de plină și atât de tristă, de parcă ar fi trăit două vieți până acum. Provine dintr-o familie dezorganizată, părinții au abandonat-o și așa a ajuns în casa unui asistent maternal din comuna Baia. Femeia binevoitoare și grijulie, dar în vârstă și cu grave probleme cardiace nu prea reușește să aibă grijă, așa cum trebuie, de o adolescentă.

Drama Ralucăi s-a adâncit și mai mult anul trecut, când a adus pe lume un băiețel. Nu știa ce înseamnă să fie mamă pentru că nici ea nu a crescut lângă mama ei, iar despre educație sexuală nu prea a auzit. O întâmplare cu alcool și prieteni nepotriviți i-au marcat destinul pentru totdeauna. “Chiulisem de la școală cu o colegă. Ne-am oprit într-un parc și am luat ceva de băut. Acolo m-am întâlnit cu el, cel care avea să devină tatăl copilului meu. Nu eram împreună, doar ne cunoșteam. Ne-a chemat la el. E cu șase ani mai mare decât mine. Ne-am dus și așa am rămas însărcinată. Cei de la Protecția Copilului au fost înțelegători și mi-au spus că sunt sănătoasă, nu există riscuri să transmit copilului vreo boală, așa că m-au îndemnat să păstrez sarcina. Doamna Luminița s-a ocupat de cazul meu. Am fost sfătuită că este mai bine să renunț la cel mic, pentru că nu am ce să-i ofer și în plus ar fi bine să-mi continui studiile. Tatăl copilului nu a mai vrut să audă de mine sau de cel mic. Acum are o relație, locuiește cu cineva”, povestește, cu tristețe în glas și în privire, Raluca.

A mers la școală pe toată durata sarcinii, era elevă în clasa a XI-a la un grup școlar industrial din Fălticeni. Nu s-a gândit nicio clipă să renunțe la școală, dar încerca zi de zi să se obișnuiască cu ideea că va trebui să renunțe la copilul ei. Cadrele didactice nu au reușit nici până astăzi să înțeleagă, la un an de când Raluca a adus pe lume un copil, de ce nu a fost susținută să-și crească băiețelul.

“A fost o dramă. La școală s-a aflat târziu că este însărcinată. A ascuns cât de mult a putut. Ştiam că provine din sistemul de protecție socială și ne-am gândit că va rămâne împreună cu cel mic, pentru că va fi susținută în acest sens, dar după o perioadă am aflat că doamna la care ea stă, asistentul maternal care o are în grijă, nu o primește cu băiețelul pe motiv că e bătrână, are probleme de sănătate, iar un copil mic în casă ar fi prea mult pentru ea. Toți profesorii au suferit atunci pentru ea, dar nu am putut să o ajutăm cu nimic. Ne durea pe noi sufletul că trebuie să-și abandoneze copilul. N-am înțeles niciodată cum o instituție care susține că apără drepturile copilului a îndemnat-o să și-l abandoneze. Unde a fost în acest caz interesul suprem al copilului și cine l-a respectat? Am tot auzit că nu avea ce să-i ofere. I-ar fi oferit dragoste de mamă. A născut, iar după o perioadă s-a întors la școală. Acum este în clasa a XII-a și se pregătește pentru Bacalaureat. Este schimbată, suferă. S-a îngrășat mult. O perioadă a beneficiat de consiliere psihologică în cadrul școlii, acum nu mai știu dacă merge sau nu la vreun psiholog”, am aflat de la un cadru didactic din cadrul unității de învățământ unde studiază Raluca.

A stat cu puiul ei doar o săptămână, în spital, după naștere, după care ea s-a întors în casa din comuna Baia, iar nou-născutul a fost încredințat unui asistent maternal din localitatea Bogdănești. Imediat după naștere au început procedurile în vederea adopției, dar Raluca a fost chemată abia de curând să semneze actele prin care și-a dat acordul și prin care renunță la orice drept de mamă.

În toată această perioadă, ea și-a vizitat copilul la Bogdănești, dar în zilele următoare îl va lua familia care îl înfiază și așa băiețelul ei va rămâne doar o amintire. Așteaptă cu nerăbdare să îl mai strângă o dată în brațe, mai ales că sâmbătă e ziua lui, va împlini un an, un an în care viața adolescentei s-a împărțit între vizite la Bogdănești, ședinte la psiholog și școală. “Sâmbătă e ziua lui. Mă duc să-l văd. Abia aștept. Nu voi mai putea să-l vizitez mult pentru că e gata dosarul de adopție și după aceea nu mai am voie să țin legătura cu el. Nu știu cine îl înfiază, nu am voie să știu, așa mi-au explicat cei de la DGASPC”, și-a continuat Raluca povestea tristă, completând că vrea să ia examenul de Bacalaureat și să-și continue studiile. Speră că într-o zi va mai avea un copil pe care să-l crească ea și care să-i spună “mamă”.

În cursul anului trecut, în Suceava au fost luate în evidență patru copile gravide cu vârsta sub 15 ani și 156 de fete însărcinate cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani. Alte 93 de fete minore au făcut întrerupere de sarcină, la cerere. Datele statistice arată că în județul Suceava lipsește atât educația sexuală, cât și informarea privind măsurile de evitare a sarcinilor nedorite, iar lipsa acestor informații duce la adevărate drame. (Cristina RUŞTI)