Posesorii de arme din județ au fost verificați de polițiști

46 de deținători de arme letale și neletale au fost verificați de polițiștii suceveni, ocazie cu care au fost întocmite patru dosare penale și au fost ridicate patru pistoale neletale de autoapărare, cu gaz și bile de cauciuc și două arme letale cu muniția aferentă

În cursul săptămânii trecute, poli­țiștii Serviciului Arme, Explozivi, Sub­stanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Su­ceava au desfășurat o amplă acțiune de verificare a deținătorilor de arme în vederea depistării celor care nu respectă legislația specifică. În cadrul acțiunii au fost verificați 46 de deți­nători de arme letale și neletale.

Acțiunea a vizat, în special, dețină­torii de armament și muniții leta­le/ne­letale care nu au solicitat prelungirea valabilității permiselor de armă ai că­ror titulari sunt și nu au depus ar­mele și munițiile la un armurier autorizat, în termenul prevăzut de lege, respectiv 10 zile de la data expirării valabilității permisului de armă.

În cadrul acțiunii, polițiștii SAESP, precum și polițiștii formațiunilor judiciare desemnați să răspundă de ­pro­blematica pe linie de arme, explozivi, substanțe periculoase au făcut 48 verificări la domiciliile deținătorilor legali de arme, fiind întocmite patru dosare de urmărire penală, cu privire la șase infracțiuni de nerespectare a re­gimului armelor și munițiilor. Totodată, au fost ridicate patru pistoale neletale de autoapărare, cu gaz și bile de cauciuc. De asemenea, au fost ridicate și două arme letale cu muniția aferentă.

Polițiștii reamintesc celor care do­resc să obțină permisul de port-armă, dar și celor care l-au dobândit câteva aspecte legislative. Ast­fel, conform Legii nr. 295/2004 republicată, la art. 25 sunt precizate condițiile de valabilitate ale permisului de armă: permisul de armă are o valabilitate de cinci ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri; în vederea prelungirii valabilității permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului pre­văzut la alin. (1) la structura de poliție competentă în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul sau reședința cu armele înscrise în permis, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; valabilitatea permisului de armă se prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de cinci ani, dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14, alin. (1), iar armele destinate folosirii în con­di­țiile prezentei legi au efectuat inspecția tehnică periodică; permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege și după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donație, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate; la art. 26 din același act normativ sunt precizate condițiile exer­­citării dreptului de deținere a ar­melor; titularul dreptului de deținere a armelor letale are obligația să păstreze armele și munițiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliție competent teritorial, la cerere, să scoată armele deținute în condițiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situații: cu ocazia depunerii armelor la un armurier, cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele; în autorizația prevăzută la alin. (2) se menționează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinația și condițiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului; în cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilității permisului de armă, nu mai este necesară obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2). (D.Z.)