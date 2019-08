Polițistul care și-a tras un glonț în cap a fost operat ieri a doua oară, fiind în continuare în stare critică

Agentul principal Ionuț Andrei Aursulesei și-a tras luni seara un glonț în cap, în mașina personală, pe Dealul Mănăstirii. El a fost supus la două intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Suceava, dar aseară era în continuare în stare extrem de gravă, în comă, intubat și ventilat mecanic, prognosticul medicilor fiind rezervat. Având nevoie de mari cantități de sânge, rudele îi roagă pe toți cei care pot dona să se prezinte la Centrul de Transfuzii. Mai multe surse susțin că toată tragedia a plecat de la faptul că Aursulesei ar fi un înpătimit al pariurilor și jocurilor de noroc, sumele mari de bani pierdute fiind una dintre cauzele care l-au dus la al doilea divorț

Polițistul Ionuț Andrei Aursulesei, în vârstă de 32 de ani. a fost operat din nou, în cursul zilei de marți, la Spitalul Jude­țean Suceava. După ce în noap­tea precedentă medicii suceveni au reușit să-l stabilizeze cât de cât pe polițistul care s-a îm­pușcat în cap cu pistolul din dotare, ieri după-amiază medi­cii au intervenit pentru decompresiunea emisferei drepte și asupra celor două leziuni, de intrare și de ieșire a glonțului. Din păcate, starea bărbatului era aseară în continuare extrem de gravă, el fiind în comă, intubat și ventilat mecanic, prognosticul medicilor fiind rezervat. De asemenea, pacientul a necesitat transfuzii masive de sânge, rudele făcând chiar un apel la toți cei care pot să meargă și să doneze sânge pentru Ionuț Andrei Aursulesei, el având nevoie de sânge grupa A2.

Deși în cursul zilei de ieri s-a tot vehiculat zvonul că polițistul va fi transferat pe calea aerului la Iași sau la București, starea acestuia nu permite deocamdata efectuarea acestui transfer.

Reamintim faptul că luni seara, polițistii suceveni au desfășurat ample acțiuni de căutare a unui coleg de-al lor care, în jurul orei 17, a postat pe Facebook un mesaj în care anunța că vrea să se sinucidă din cauză că s-a despărțit de soția sa. Agentul principal de poliție Aursulesei Ionuț din cadrul Poliției Dărmănești, a fost găsit în jurul orei 19.30, în Burdujeni, pe Dealul Mănăstirii, în masina personală, un Audi A4, având o plagă prin împușcare în zona capului. La fața locului au sosit de urgență echipaje ale ambulanței, tânărul polițist, prezentând semne vitale, fiind transportat în stare foarte gravă la Spitalul Județean Suceava. Aursulesei a ajuns la spital în comă de gradul 4, având o plagă de intrare și una de iesire a glonțului, medicii fiind extrem de rezervați asupra sanselor de salvare a sinucigasului, la intrarea în operație pacientul având un scor Glasgow de 5 puncte, din ­maxi­mul de 15.

Polițiștii au stabilit faptul că agentul, aflat în afara orelor de program, s-a împușcat folosind pistolul din dotare. Agentul principal de poliție Aursulesei Andrei Ionuț s-a născut în 1987 în municipiul Suceava, fiind în prezent ajutor șef post la Postul de Poliție Comunal Dărmănești. El a intrat în poliție în anul 2012, inițial la IPJ Botoșani, transferându-se apoi la Suceava. La ultimele evaluări din anii 2017 și 2018 a primit calificativul “Foarte bine” , fiind chiar recompensat cu felicitări scrise din partea conducerii IPJ Suceava, nefiind sancționat disciplinar niciodată pe parcursul carierei sale. Ultima evaluare psihologică a polițistului Andrei Ionuț Aursulesei a fost efectuată la începutul acestui an, când a primit calificativul “APT”.

Pe de altă parte, conform mai multor surse, în cursul zilei de luni, înainte de a decide să se împuște, Aursulesei s-ar fi întâlnit cu fosta soție. De altfel, femeia este cea care a anunțat luni seara poliția despre apariția mesajului în care fostul ei sot dădea de înțeles că vrea să se sinucidă.

„Probabil se vor auzi din nou, fel si fel de lucruri exagerate, veti incerca sa scoate-ți iar vorbe despre mine, ca de fapt a fost alt motiv care a stat la aceasta decizie, dar e doar parerea voastra…

Adevaratul motiv care m-a impins la acest gest e faptul ca nu am suportat ca, persoana ce o iubesc s-a <aruncat> in bratele altei persoane, in ciuda a tot ceea ce a fost si intr-un timp asa de scurt”, a scris polițistul în mesajul său de adio de pe Facebook.

În lumea pariorilor, Ionuț Andrei Aursulesei era cunoscut ca un jucător înrăit, polițistul pierzând importante sume de bani la pariuri sportive și păcănele, acesta fiind, se pare, și unul dintre motivele recentului divorț. Acesta ar fi al doilea divorț al lui Aursulesei și prima căsnicie eșuând, se pare, tot din cauza banilor pierduți de polițist la jocuri de noroc. Aursulesei a mai avut un episod ciudat, în 2015, când a dispărut de acasă pentru o perioadă de timp, el primind atunci consiliere psihologică din partea perso­nalului specializat din cadrul IPJ Suceava. (O.S.)