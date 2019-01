Politia Cluj: Tanarul care se afla la volanul Mercedesului in care a murit Gabriela Ripan nu consumase droguri sau alcool

Inceputul acestei saptamani prentru suceveni a fost marcat de tragica veste a mortii intr-un accident rutier a Gabrielei Ripan, fiica de 20 de ani a patronului firmei Autotehnorom. Accidentul s-a petrecut la Cluj, in noaptea de duminica spre luni, iar comunicatul oficial al Politiei clujene informa ca la volan era un tanar de 19 ani, din Cluj, aflat sub influenta drogurilor. “Un tânăr, de 19 ani, din Florești, în timp ce conducea un Mercedes inmatriculat in Suceava, pe DN1 E60, pe raza comunei Florești, în afara localității, dinspre Huedin spre Cluj-Napoca, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară, peste marcajul longitudinal simplu continuu. Astfel, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp al unui panou de informare situat pe spațiul verde, după care s-a oprit în șanțul de colectare a apelor pluviale.În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit grav, iar tânăra, de 20 de ani, pasageră în autovehicul, a decedat. În urma testărilor preliminare efectuate la unitatea medicală, se pare că tânărul ar fi consumat substanțe psihoactive”, se spunea in acea informare oficiala.

Ieri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a emis un nou comunicat, după ce Buletinul de Analiză Toxicologică al Institutului de Medicină Legală a indicat rezultate negative atat în ceea ce priveşte existenţa substanţelor psihoactive cat si a alcoolului în organismul tanarului sofer Stefan Cârjă.

„Urmare accidentului din 21 ianuarie 2019, produs pe DN1 E60, în afara localităţii Floreşti, a fost înregistrat un dosar penal, cercetările fiind efectuate in rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane, rănirea gravă a conducătorului auto, existând indicii cu privire la existenţa substanţelor psihoactive în organismul acestuia din urmă. În urma primirii Buletinului de Analiză Toxicologică de la Institutul de Medicină Legală, vă comunicăm faptul că rezultatul este negativ în ceea ce priveşte existenţa substanţelor psihoactive sau a alcoolului în organismul şoferului implicat în accident, deşi testele iniţiale, preliminare, de la unitatea de primiri urgenţe, au indicat prezenţa unei substanţe psihoactive. Cercetările vor fi continuate de către poliţişti sub supravegherea unităţii de parchet competente, având în vedere şi rezultatul analizelor toxicologice”, se arata in noul comunicat.

Reprezentanţii Poliţiei Cluj nu pot să explice de ce rezultatele celor două analize diferă şi spun că nu au mai întâlnit un asemenea caz.

„A existat confirmarea unei substanţe la testările preliminare, iar în baza acestor testări aveam suspiciuni. Nu întâmplător avem şi un dosar penal in rem în acest caz, nu ar fi făcut colegii un astfel de dosar doar aşa. Eu nu am mai întâlnit un astfel de caz, în care cele două rezultate să difere, însă nu cred că experienţa mea e relevantă în acest sens”, a declarat pentru adevarul.ro Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Stefan Tudor Carja, de 19 ani, se afla internat in continuare in stare grava la un spital din Cluj, el suferind rani grave in urma accidentului, medicii fiind nevoiti sa-i amputeze un picior.