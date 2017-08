Podul nou peste râul Suceava, principala investiție în anul centenarului Marii Uniri

Prin PNDL, există posibilitatea unor investiții guvernamentale legate de sărbătorirea în 2018 a centenarului Marii Uniri. Primarul Lungu: “Eu consider că este proiectul cel mai bun de promovat în cadrul Programului Centenar”

Primarul municipiului Su­ceava, Ion Lungu, a anunțat ieri că există posibilitatea ca prin PNDL, în cadrul proiectelor de investiții legate de sărbătorirea anul viitor a centenarului Marii Uniri, să fie promovată realizarea unui pod nou peste râul Suceava. “Am avut o discuție în cursul zilei de luni cu firma care realizează studiile de prefezabilitate pentru ruta alternativă Suceava – Botoșani. Am acceptat că este bine să facem două proiecte, podul peste râul Suceava separat, iar ruta ocolitoare ca atare separat. In acest fel am putea, până la sfârșitul anului, să avem aprobate studiile de prefezabilitate, indicatorii tehnico-econo­mici, să mergem cu aceste do­­cumente la Guvern până la 1 decembrie a.c., pentru a putea prinde investițiile pe Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru anul viitor. Eu consider că este proiectul cel mai bun de promovat în cadrul Programului Centenar. Voi face tot ce este posibil să finalizăm documentația, să mergem la Guvern. Si dacă este vreo șansă pentru că tot se aude că Guvernul vrea să dea bani pentru proiecte de infrastructură în cinstea centenarului Marii Uniri, noi trebuie să o fructificăm. Eu consider că este cel mai bun proiect al Sucevei construcția unui pod nou peste râul Suceava”, a declarat primarul municipiului reședință de județ. (N.R.)