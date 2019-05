Poate că nu merităm nici măcar un metru de autostradă: hoții au furat roțile epavelor folosite ca decor la monumentul neputinței de la Cumpărătura

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, care a construit primul metru de autostradă din Moldova, a anunțat, ieri, că va cere ajutorul Poliției, după ce hoții au furat roțile celor două autoturisme avariate folosite ca decor. Asta după ce, în martie, borna kilometrică și mai multe panouri din zonă au fost distruse.

La sfârșitul lunii martie a acestui an, persoane necunoscute au distrus borna kilometrică și câteva panouri din apropierea primului metru de autostradă. Atunci, Ştefan Mandachi nu a sesizat Poliția, considerând că pagubele ar fi putut fi provocate de vânt. Acum, însă, a constatat că au dispărut și roțile celor două autoturisme tamponate, folosite ca decor, iar antreprenorul a răbufnit pe Facebook.

„Un procent insignifiant dintre cei care ajung aici nu au toate doagele la cap. Acum ceva vreme, niște înapoiați mintal au dat cu piciorul în borna pe care era inscripționat «1 Metru Autostradă». și au spart-o. M-am făcut că nu văd. Când m-au întrebat jurnaliștii dacă a fost vandalizată borna, am spus că nu, poate a fost de vină vântul. A doua oară, alți dilimani au deschis capota de la Logan și au furat carburatorul, jigleoarele și nu mai știu ce alte pompe, că nu mă pricep. Au șterpelit efectiv piesele de la motor. Ba mai mult, au forțat ușile ca să le smulgă din balamale. Din nou, m-am făcut că nu văd. Mai apoi, de la BMW, alți ocnași au furat oglinzile și panoul cu siguranțe electrice și cablurile electrice. Am tăcut din nou. La fel și atunci când am găsit gunoaie, doze, ambalaje, șervețele folosite în ambele mașini, tomberonizate. Ieri mă duc din nou la autostradă. Că deja locația are un nume, adoptat la unison de toată Suceava. (…) Ajung. Toate roțile de la Logan furate. Evident, și roțile de la BMW furate, că altfel nu se asortau. Au jecmănit și oglinzile. Am decis ca de data asta să-i dau pe mâna Poliției pe hoțomani. Mă mir că n-au venit cu remorca să ridice ambele mașini, măcar știau o treabă. În fotografii se văd roțile turtite. Nu ar fi putut fi duse decât la fier vechi pentru câțiva lei, așa că dacă sunt colectori de fier vechi de bună credință, dați-mi roțile înapoi (vă plătesc eu paguba) și dați informații Poliției despre tâlhari”, a scris Ştefan Mandachi pe rețeaua de socializare.

Omul de afaceri Ştefan Mandachi a ajuns în atenția publică după ce a construit un metru de autostradă la Cumpărătura, ca formă de protest față de lipsa infrastructurii din Moldova.

Autostrada de un metru a devenit una dintre atracțiile turistice din județul Suceava. Antreprenorul a decis, în luna martie, ca două autoturisme tamponate să fie amplasate în zonă, pentru a avertiza șoferii pe ce drumuri „catastrofale” circulă.