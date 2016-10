PNL Suceava a depus lista candidaților la alegerile parlamentare din 11 decembrie

Biroul Electoral Județean nu a avut obiecții. Lista anunțată săptămâna trecută a rămas definitivă. La Camera Deputaților, pe primul loc este deputatul Ioan Balan, urmat de Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu și Dumitru Mihalescul. La Senat lista de candidaturi este deschisă de Daniel Cadariu, urmat de Steliana Miron și Radu Pentiuc

Ieri, la ora 12.00, delegația Partidului Național Liberal Suceava s-a prezentat la Biroul Electoral Județean (BEJ) pentru a depune listele de candidați pentru alegerile generale din 11 decembrie 2016. După verificarea fiecărei candidaturi în parte și a documentelor însoțitoare, BEJ a decis că acestea sunt conforme din punct de vedere legal.

După depunerea dosarelor, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care deține și funcția de președinte al Consiliului Județean, a declarat: “Astăzi, 25 octombrie 2016, am lansat echipa de 6 candidați pentru Senatul Românei și 13 candați pentru Camera Deputaților pentru alegerile din 11 decembrie 2016. PNL este primul partid politic ce a depus lista completă de candidați, cu 47 de zile înainte de alegerile din 11 decembrie”. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat că lista propusă a fost aprobată integral de conducerea centrală a PNL. Președintele PNL Suceava a făcut câteva precizări după depunerea și acceptarea candidaturilor la Biroul Electoral Județean:

“Sunt aici împreună cu toată echipa ce intră în bătălie și cu primarul Sucevei, Ion Lungu. Primul mesaj este că avem o listă cu oameni care au reprezentativitate în județul Suceava, echipa noastră este trimisă la drum pentru următorii patru ani pentru Suceava și pentru suceveni. Acesta vreau să fie mesajul cu care să plece la drum oamenii noștri. Noi mizăm pe șapte locuri eligibile la Camera Deputaților și două locuri eligibile la Senat.

Este un proiect ambițios, o prelungire a proiectului din primăvară, de la alegerile locale. Pentru că populația județului Suceava a dat o majoritate mare PNL la alegerile locale în Consiliul Județean, cerem cu îngăduință, cu mo­destie, dar și foarte hotărât un vot pentru echipa Partidului Național Liberal la parlamentare pentru continuarea proiectelor începute, cuvântul de ordine fiind continuarea dezvoltării județului Suceava”, a arătat Gheorghe Flutur, care a mai punctat că este nevoie de inițiative legislative pentru alocarea de fonduri către județul Suceava. “Priorități în domeniul sănătății, educației, protecției sociale, pa­trimoniului natural, cultural, istoric pe care îl are județul Suceava și foarte multe inițiative care să ducă la bunăstarea oamenilor sunt pe lista de priorități a candidaților PNL”, a spus Gheorghe Flutur, care a adăugat că PNL va duce la Suceava o campanie civilizată, pozitivă pentru Suceava și pentru suceveni. “Noi, cei din administrația locală, nu putem fără parlamentari. Avem nevoie de ei pentru că împreună putem să dezvoltăm județul Suceava”, a conchis președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, spunând că aleșii locali ai PNL vor fi “stâlpi” ai campaniei pentru alegerile generale, așa cum s-a întâmplat viceversa, la începutul verii, pentru alegerile locale.

Ion Lungu: “Pe 11 decembrie ne vom întâlni și vom sărbători așa cum se cuvine o victorie clară, în județul Suceava, a Partidului Național Liberal”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că îi face plăcere să susțină echipa Partidului Național Liberal pentru alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016. “PNL are la Suceava, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, o echipă puternică și am convingerea că împreună cu cei 45 de primari PNL și cu domnul președinte al Consiliului Județean vom face tot ce este posibil în așa fel ca pe data de 11 decembrie să obținem cât mai multe mandate de parlamentari din partea județului Suceava, în așa fel încât Partidul Național Liberal să poată guverna în continuare, având în vedere faptul că avem foarte multe proiecte demarate, care să creeze locuri de muncă, lucruri care, așa cum a spus domnul președinte, nu se pot face fără parlamentari. Am ferma convingere că pe 11 decembrie ne vom întâlni și vom sărbători așa cum se cuvine o victorie clară, în județul Suceava, a Partidulului Național Liberal la alegerile parlamentare”, a declarat primarul Ion Lungu.

Ioan Balan: “Partidul Național Liberal s-a exprimat deja că, dacă va câștiga alegerile parlamentare, îl va propune prim-ministru pe actualul premier, Dacian Cioloș“

Vicepreședintele la nivel național al Partidului Național Liberal, deputatul Ioan Balan, primul pe lista de candidaturi PNL în județul Suceava la Camera Deputaților, apreciat de Gheorghe Flutur ca fiind “locomotiva” pentru aceste alegeri, a transmis că prima dorință este aceea de a strânge în echipă un număr cât mai mare de parlamentari PNL, pentru a asigura o majoritate în Parlament, pentru a se constitui un guvern de dreapta, condus de Dacian Cioloș. “Partidul Național Liberal s-a exprimat deja că, dacă va câștiga alegerile parlamentare din acest an, îl va propune prim-ministru pe actualul premier, Dacian Cioloș. Rog sucevenii să vină într-un număr mare la vot pentru că astfel vor da posibilitatea ca un număr cât mai mare de parlamentari să îi reprezinte. La Suceava, noi, cei de la PNL, suntem mai avantajați. O guvernare județeană în mandatul 2008-2012 a lui Gheorghe Flutur a făcut posibilă, după patru ani, revigorarea unor investiții ce păreau fără niciun orizont. In cele câteva luni ce s-au scurs de la alegerile locale, s-au finalizat ori s-au repus în lucru atâtea proiecte, cum nu s-a mai văzut de ani întregi. Aceste lucruri le văd cetățenii și ni le spun nouă. De aceea voi îndrăzni să vă spun că avem un exemplu – pe Gheorghe Flutur la Consiliul Județean -, iar noi, cei care suntem astăzi candidați, iar mâine vom deveni, poate, parlamentari vom închide această echipă, prin majoritatea ce o vom constitui în Parlamentul României și prin desemnarea lui Dacian Cioloș ca premier. In acest fel, vom avea finanțări ca în perioada 2008 – 2012 pe proiectele noastre, de pe urma cărora în următorii patru ani s-a mai trăit pe un mandat la Consiliul Județean Suceava”, a declarat Ioan Balan.

Daniel Cadariu: “Imi doresc ca în perioada 2016 – 2020, județul Suceava să aibă parte de o nouă perioadă prolifică, cel puțin la fel de bună ca 2008 – 2012, când s-au realizat investiții de peste un miliard de euro”

Daniel Cadariu, cel care deschide lista candidaților pentru Senat a Partidului Național Liberal, a apreciat că listele de candidați suceveni pentru cele două camere ale Parlamentului sunt bine echilibrate, atât în ceea ce privește vârsta, cât și asupra experienței administrative și parlamentare. “Până la alegerile din 11 decembrie, îmi doresc să avem înțelepciunea să convingem electoratul să acorde un vot util nu atât nouă, cât județului Suceava. Imi doresc ca noi să formăm guvernul după aceste alegeri, astfel încât în perioada 2016 – 2020, județul Suceava să aibă parte de o nouă perioadă prolifică, cel puțin la fel de bună ca perioada 2008 – 2012, când în județul Suceava s-au realizat investiții de peste un miliard de euro”.

Gheorghe Flutur: Perioada 2016 – 2020 este “mandatul Centenarului – 100 de ani de la Marea Unire”

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a încheiat suita declarațiilor cu o serie de precizări privind perioada mai deosebită în care vor fi în activitate aleșii locali sau naționali. El a explicat că perioada 2016 – 2020 este “mandatul Centenarului – 100 de ani de la Marea Unire” și există șansa ca acest eveniment să fie pregătit cum se cuvine la Suceava. “Aceeași șansă este și pentru reprezentanții Partidului Național Liberal, constituie totodată și o mare responsabilitate și obligație. Am anunțat o serie de obiective, pe care, fie vrem să le terminăm, fie să le demarăm în perioada următoare, care însă nu vor putea fi făcute de unul singur. Nici eu, nici Ion Lungu nu vom putea face aceste lucruri singuri. Va trebui să luptăm ca aceste obiective să se înfăptuiască. Vorbim de infrastructură, priorități despre care s-a mai vorbit și dorim să lăsăm o amprentă serioasă liberală în județul Suceava. Avem față de înaintași, dar și față de cei care vin după noi o responsabi­litate enormă – modernizarea Sucevei, care este cuvântul de ordine cu care trebuie să plece la drum echipa liberală din județul Suceava”, a conchis președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur.

Cine sunt candidații PNL la alegerile parlamentare din decembrie 2016

Cum se știe deja, săptămâna trecută a fost anunțată lista definitivă a candidaților PNL la alegerile generale din 11 decembrie 2016, pentru următoarea legislatură.

Pentru Camera Deputaților, lista va fi deschisă de actualul deputat Ioan Balan. El va fi urmat de Angelica Fădor, acum primar al comunei Iacobeni, de Bogdan Gheorghiu, director și realizator de emi­siuni la postul local de televiziune Bucovina TV, Dumitru Mihalescul, patron al grupului de firme MARELVI, deputatul Radu Surugiu, venit din Neamț și aclimatizat la Suceava în ultimii patru ani, fără o convingătoare activitate politică, Ovidiu Doroftei, prefect al Sucevei pentru câteva săptămâni, acum consilier local, Gabriel Moroșanu din Fălticeni, Vasile Chiruță din Vatra Dornei, Viorel Haiura din Siret, Valeruț Tăranu Hofnar – fost primar și acum viceprimar la Solca, Livia Andreescu, Irina Munteanu și Alexandru Salup.

Pentru Senat, lista candidaților PNL Suceava va fi deschisă de Daniel Cadariu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2008 – 2012. Urmează Steliana Miron, senator în funcție al Partidului Național Liberal. Pe locul trei al listei de candidați pentru Senat se află profesorul universitar Radu Pentiuc. Lista este continuată de Tudor Titianu, Mugurel Bocancea și Cristian Crețu. (Neculai ROSCA)