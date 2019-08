PNL Suceava a demarat campania de strângere de semnături pentru susținerea lui Klaus Iohannis la Președinția României

Sambata a inceput campania de strangere de semnaturi pentru candidatutra lui presedinte Klaus Iohannis pentru al doilea mandat la Presedentia Romaniei.

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul PNL Suceava, Ioan Balan, au fost sambata prezenți la punctul de strângere de semnături din centrul municipiului Suceava si au prezentat cetățenilor importanța susținerii candidatului PNL, Klaus Iohannis la Președinția României.

«Alaturi de colegii mei liberali am discutat cu sucevenii care au trecut in zona cortului amplasat pentru strangerea de semnaturi,care ne-au primit cu caldura si au semnat pe lista cu placere.

Romania si romanii au in continuare nevoie ca domnul Klaus Iohannis sa fie in continuare presedintele Romaniei,fiind singura garantie ca Romania sa fie apreciata in Eurooa si in lume,fiind singura garantie sa construim o ROMANIA NORMALA», a declarat primarul liberal sucevean Ion Lungu.