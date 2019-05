PNL a prezentat cazul unui șantaj al unui inspector școlar, membru PSD, asupra directorului unei școli, membru PNL

„Să știți că sunt primari care ne-au spus că au astfel de înregistrări făcute dar le este frică să le facă publice. Dacă se va deschide o anchetă se vor afla mult mai multe lucruri în perioada următoare”, a spus deputatul liberal Ioan Balan, în opinia căruia aceste presiuni „sunt clar infracțiuni” și îi avertizează pe cei care le-au practicat că pot ajunge „undeva pe la Botoșani” . „Ați văzut șmecheria asta de tip PSD în care spune că ai o reclamație făcută de cineva și el binevoitor a venit să o rezolve. Dar cum să o rezolve? Spunând să o lase mai moale ca să câștige PSD. Și vine și reversul îi spune că dacă nu câștigă PSD, în toamnă va fi schimbat. Despre asta vorbim. Ăsta e PSD la Suceava asta e campania pe care a înțeles să o facă în toate primăriile conduse de noi”, a spus Ioan Balan

PNL Suceava a tras un semnal de alarmă, într-o conferință de presă organizată vineri, 24 mai, la sediul PNL, vizavi de „un caz de șantaj” care a avut loc în zona Fălticeni exercitat de un om al PSD-ului, inspectorul școlar Ghiorghi Cornia (fost primar de Fălticeni până în 2004), asupra directorului liberal al Școlii gimnaziale „Ion Lovinescu” din Rădășeni, Grigore Bocanci. Acestuia i s-a reproșat că face campanie pentru PNL în școli iar fiindcă a negat acest lucru, mesajul lui Ghiorghi Cornia pentru Grigore Bocanci a fost că dacă PSD obține la Rădășeni un scor sub media județeană a partidului atunci va fi demis din funcție.

Discuția a fost înregistrată pe telefonul mobil al lui Grigore Bocanci, dialogul dintre cei doi fiind purtat la poarta casei lui Ghiorghi Cornia care l-ar fi invitat imperativ pe directorul școlii din Rădășeni la el în casă, însă acesta a refuzat și a vrut să discute doar în poarta casei inspectorului școlar. Acesta din urmă a precizat, în cursul discuției, că preconizata demitere a lui Grigore Bocanci este „mesajul de la partid”. Este de precizat că Grigore Bocanci este, totodată, consilier local liberal în comuna Rădășeni. Reacția PNL a fost aceea de a cere public demisia lui Ghiorghi Cornia, acest caz urmând a fi prezentat și ministrului educației.

Deputatul Ioan Bălan consideră că acest incident confirmă că aceste presiuni „fac parte din comportamentul infracțional al PSD” și a precizat că asemenea presiuni au fost semnalate și alte locuri din județ, chiar de către primari liberali iar după campania electorală, când cel mai probabil va porni o anchetă în acest sens, vor ieși la iveală mai multe detalii, inclusiv alte înregistrări ca acestea. „Să știți că sunt primari care ne-au spus că au astfel de înregistrări făcute dar le este frică să le facă publice. Dacă se va deschide o anchetă se vor afla mult mai multe lucruri în perioada următoare”, a spus deputatul liberal, în opinia căruia aceste presiuni „sunt clar infracțiuni” și îi avertizează pe cei care le-au practicat că pot ajunge „undeva pe la Botoșani”.

El crede că ceea ce s-a întâmplat la școala din Rădășeni este emblematic și a spus că liderii PNL au fost cei care l-au îndemnat pe Grigore Bocanci să meargă până la capăt și să facă publică această înregistrare pentru că era nevoie de această dovadă a comportamentului PSD. „PSD-iștii nu au învățat nimic din condamnarea șefului lor, Liviu Dragnea. Acest caz nu este un incident izolat iar cei ca domnul Cornia sunt doar executanții unor decizii de al vârful PSD-ului. (…) În același timp, noi PNL invităm ca pe 26 mai să vină în număr cât mai mare la vot că doar astfel putem face noi ce nu pot ei. Nu pot ei fura cât puteți dumneavoastră vota”, a declarat Ioan Bălan.

Pe de altă parte, el a cerut public, într-o conferință de presă, prefectului Mirela Adomnicăi să aibă în vedere ca șefii de instituții să nu mai facă presiuni la liberalii suceveni.

Potrivit lui Ioan Bălan, tehnica folosită de PSD asupra primarilor, consilierilor locali și directorilor de școli care sunt membri PNL au fost ca aceștia să fie abordați de lideri ai social-democraților care veneau însoțiți de șefi de instituții cu diverse reclamații anonime la adresa lor spunându-le că o să le rezolve favorabil cu condiția ca PSD să obțină peste media județeană în respectivele localități. „Sunt primari care au fost vizitați de oameni politici și aș putea înțelege lucrul ăsta că politica permite și până la urmă cu limite legale se pot face, dar au fost vizitați tot timpul însoțiți de șefi de deconcentrate, oameni cu dosare în mână. Ați văzut șmecheria asta de tip PSD în care spune că ai o reclamație făcută de cineva și el binevoitor a venit să o rezolve. Dar cum să o rezolve? Spunând să o lase mai moale ca să câștige PSD. Și vine și reversul îi spune că dacă nu câștigă PSD, în toamnă va fi schimbat. Despre asta vorbim. Ăsta e PSD la Suceava asta e campania pe care a înțeles să o facă în toate primăriile conduse de noi”, a spus Ioan Balan.

Un alt mod de a face presiune, diferit de anonimele cu care vin șefii de deconcentrate se referă la sugestii legate de finanțarea unor proiecte pentru localitățile respective. „Merg cu dosare sub braț, (dar și) cu proiecte. Îi ademenesc pe primari, le spun că nu vă ajunge 7 ani de opoziție că nu ați putut face nimic și uite dacă aici voi veți scoate un scor care să fie peste media județeană într-o comună condusă de un primar PNL asta va fi dovada că și-a făcut treaba față de PSD”, a spus Ioan Bălan.

Contactat telefonic, inspectorul școlar Cornia, susține că totul a fost o neînțelegere.

„Nu am amenințat. Deci, cum s-a ajuns la această exprimare nefericită. Discuția s-a purtat acum două săptămâni. PSD-ul dacă nu va obține un procent mai mic decât media județului o să te dea afară, așa am pățit și eu în 2005 când am fost la Fălticeni. Și cu asta s-a interpretat că îl dă pe dumnealui afară. Eu am vrut să enunț un principiu și din principiul ăsta a ieșit o afirmație. Limba română are mai multe înțelesuri. I-am zis, așa am pățit și eu. Nu am obținut procentul, pa și pusi, nici nu mai știu ce. Dacă știam ce se întâmplă îmi calculam cuvintele și puneam virgulele și puneam toate”, a declarat inspectorul școlar Ghiorghi Cornia. (D.P. ; C.R.)