Plata în avans a subvenției pentru încălzire, din nou supusă votului consilierilor locali

După ce în ședința de CL de la sfârșitul lunii consilierii au respins acordarea în avans a subvenției pentru încălzire, aceștia sunt rechemați vineri, în speranța că cel puțin unul dintre cei care au votat împotriva proiectului de hotărâre și-a schimbat părerea. Consilierii au respins proiectul săptămâna trecută cu 11 voturi pentru și 11 voturi împotrivă

Consilierii locali vor vota din nou, vineri, plata în avans a sumei de 5.042.704 lei, reprezentând subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale acestui an. După ce a fost respinsă de consilieri în ședința ordinară a Consiliului Local de săptămâna trecută, pe motiv că municipalitatea nu ar trebui să plătească pentru a acoperi pierderile unui agent privat și că acordarea acestei subvenții i-ar încuraja pe cei care nu își plătesc datoriile la încălzire să nu o facă nici în continuare, propunerea privind plata în avans a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică pentru ultimele trei luni din 2016 va fi supusă încă o dată votului membrilor Consiliului Local al Municipiului Suceava, în ședința extraordinară de vineri.

In cadrul ședinței de Consiliu Local de săptămâna trecută, primarul Ion Lungu argumenta că această sumă va trebui oricum plătită și că în cazul de față este vorba doar de a efectua plata mai devreme, astfel încât furnizorul de energie termică al Sucevei să își poată achiziționa suficientă masă lemnoasă pentru a putea asigura încălzirea celor aproximativ 19.000 de locuințe racordate la sistemul centralizat de încălzire în perioada următoare, mai ales având în vedere că se apropie perioada săr­bă­torilor de iarnă, când aprovizionarea cu masă lemnoasă va fi mult mai dificilă, întrucât este o perioadă în care mulți își iau concediu. “Având în vedere că restanțele populației la plata energiei termice sunt în continuare mari, activitatea de producere a energiei termice de către SC Bioenergy SRL Suceava în perioada următoare este periclitată din cauza finanțării insuficiente. Motivat de cele prezentate consi­derăm că este necesară plata în avans a subvenției pentru acoperirea dife­rențelor de preț la energia termică livrată populației, în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie. In acest fel se vor putea asigura stocurile de combustibil necesare desfășurării activității de producere energie termică până la finele anului 2016”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. In cadrul ședinței de joi, consilierii locali au respins cu 11 voturi pentru și 11 împotrivă proiectul de hotărâre care ar fi permis plata în avans a subvenției la încălzire.

“Sper că domnii consilieri vor vota acest proiect de hotărâre, pentru că ar fi păcat ca sucevenii să rămână fără apă caldă și căldură din cauza unui vot iresponsabil dat în Consiliul Local. Nu facem nimic special. Anul trecut am luat chiar un credit de cinci milioane de lei pentru plata în avans a subvenției prin trezorerie, iar la începutul anului, Guvernul României ne-a dat șase milioane înapoi. Si anul acesta vrem să facem această plată în avans, pentru ca cei de la Bioenergy să facă stocurile de material lemnos, în așa fel încât să nu fie probleme cu agentul termic iarna”, a declarat ieri viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi. Pe ordinea de zi a Sedinței Extraordinare se va afla și alocarea sumei rămase din creditul de 10 mi­lioane de lei contractat pentru realizarea zonei de agrement din cartierul Tătărași, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri elvețiene, respectiv a modernizării iluminatului public și a proiectului “Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde”. “Intrucât noi am contractat un împrumut de 10.087.850 de lei, iar realizarea lucrărilor la zona de agrement din cartierul Tătărași a fost licitată cu suma de 6.222.556 lei, vrem să folosim banii rămași pentru a cofinanța cele două proiecte pe care le desfășurăm pe fonduri elvețiene. Vrem să folosim 2.876.811,22 lei pentru cofinanțarea proiectului <<Ma­na­gementul modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Su­ceava>>, iar restul de 988.482,78 lei pentru cofinanțarea proiectului <<E­lec­tromobilitate>>. Am informat ban­ca finanțatoare despre intenția de a modifica sumele aprobate inițial pe obiective de investiții, astfel încât su­ma totală aprobată prin contractul de credit de investiții, de 10.087.850 de lei, să rămână neschimbată și să pu­tem folosi diferența pentru cofinan­ța­rea proiectelor pe fonduri elvețiene”, a mai arătat viceprimarul Lucian Harșovschi. (Alexandra IONICA)