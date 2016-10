Planul de construire a unui nou magazin LIDL în Zamca, la mâna locuitorilor din zonă

Până pe data de 11 noiembrie, locuitorii din zona Mărăşeşti – Zamca pot să îşi exprime punctele de vedere privind construirea pe terenul unde a funcţionat fosta uzină a PCR, UGIRA, acum demo­lată, a unui magazin de cartier LIDL

Sucevenii din zona Mărăşeşti – Zamca sunt invitaţi să facă ob­ser­vaţii şi propuneri, transmite Pri­­măria municipiului Suceava prin mai multe afişe ce au fost li­pi­te pe gardul din plastic ce înconjoară perimetrul pe care ar urma să se construiască un centru comercial tip supermarket, amenajarea unei parcări, a unor accese, amplasare de mijloace publicitare şi realizarea unei îm­prejmuiri de către lanţul de ma­gazine german LIDL – Kaufland. Pe afişele amplasate, sucevenii sunt invitaţi să transmită “observaţii şi propuneri” privind inten­ţia de elaborare a planului urba­nistic de detaliu, în perioada 28.10 – 11.11. 2016. Persoana res­­ponsabilă cu informarea şi consultarea publicului este Chiru Luminiţa. Răspunsurile la observaţiile transmise ar urma să fie trimise în scris până pe data de 11 noiembrie a.c..

Ridicarea unui supermarket pe terenul care a fost curăţat de vestigiile vechii UGIRA a constituit un important subiect de analiză pentru inginerii Primăriei Suceava. Aceştia au apreciat la jumătatea acestui an că magazi­nul ar putea să se construiască, doar că ar trebui să se identifice şi o modalitate de a se realiza o bandă rutieră de stocaj, pentru a se asigura accesul direct către noul magazin Lidl de pe strada Ion Neculce.

Primăria Su­cea­va a transmis comisiei tehnice din cadrul executivului local solicitări de clarificare a situaţiei, iar răs­punsurile primite au fost strict teh­nice: “Trebuie re­a­­lizat un acord di­rect. Poliţia Su­ceava a spus cea mai simplă si­tu­aţie ar fi o bandă de stocaj - preselecţie, cu condiţia ca mii de de conducători auto să accepte că pot vira legal către noul magazin Lidl, respectând legislaţia rutieră românească”.

Cumpărarea terenului unde pâ­nă în anii trecuţi funcţiona so­cietatea UGIRA constituie doar un prim pas către transformarea acestuia într-o zonă de dezvol­tare economică sau imobiliară. Potrivit ultimelor informaţii, cumpărătorii perimetrului vechii UGIRA au intrat în încurcătură cu Primăria Suceava, pentru că unitatea administrativ-teritorială publică nu este dispusă să ofere teren din spaţiul public, pentru a se asigura căi rutiere către par­cările Lidl aferente noului magazin pe cale să se construiască în cartierul Zamca.

Primăria a transmis reprezentanţilor Lidl că în cel mai bun caz, va putea fi amenajată o ban­dă de stocaj – un fel de preselec­ţie pentru maşinile care vor dori să intre în parcarea de la Lidl, pentru cei peste o mie de doritori care zilnic vor opta să intre la cumpărături în noul magazin. Acest deziderat poate să fie transpus în realitate doar dacă noii proprietari din zona UGIRA vor fi dispuşi să cedeze o parte din teren pentru ame­na­jarea par­că­rilor şi a intrărilor mai sus des­crise. In caz contrar, există riscul ca proiectul hipermarket plus lo­cu­inţe plus parcări să rămână doar la stadiul de simplu dezi­de­rat. De men­ţionat că în acest mo­ment există şi a fost supus dezbaterii publice un proiect care să re­ zolve problemele de trafic rutier în zonă, singura condiţie fiind aceea ca locuitorii din zonă să fie de acord cu planul prezentat de LIDL. (Neculai ROSCA)