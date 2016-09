Plângeri penale împotriva Spitalului Județean în cazul bebelușilor morți în urma unor infecții intraspitalicești

Familiile Manea și Haidamac și-au angajat avocați și au depus plângeri penale, după ce copiii lor au murit, fiind infectați în Spitalul Județean cu bacteria intraspitalicească Pseudomonas aeruginosa, “Stiu că nimic nu-mi va mai aduce băiețelul înapoi, dar vreau să nu mai treacă nimeni prin ce trec eu acum”, ne-a declarat îndurerată Ana-Maria Manea, mama băiețelului mort la 11 zile de la naștere. După șapte luni, s-au autosesizat și procurorii suceveni și au deschis un dosar de urmărire penală, in rem, pentru ucidere din culpă. La sfârșitul săptămânii trecute, mai precis vineri, 16 septembrie, părinții copiilor morți au dat declarații în fața polițiștilor. Familia Manea a depus prin intermediul unui avocat bucureștean și o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului I București

Au trecut șapte luni de la moartea a doi nou-născuți care au venit pe lume sănătoși în Maternitatea Spitalului Județean și chiar dacă părinții îndurerați au bătut pe la toate ușile încercând să obțină lămuriri, nimeni nu i-a ascultat și nu le-a oferit nicio explicație. Ba mai mult, Institutul “Cantacuzino” a confirmat prin rezultatele testelor că cei doi copii au murit infectați cu Pseudomonas aeruginosa, dar Spitalul Județean neagă în continuare că ar avea vreo vină în cazul celor două morți de la începutul lunii martie, cărora, din nefericire, li s-a mai adăugat un caz la începutul lunii august, când un al treilea bebeluș a murit la doar zece zile de la naștere. După șapte luni de așteptări, se pare că s-au autosesizat și procurorii suceveni, care au deschis un dosar de urmărire penală, in rem, pentru ucidere din culpă și încearcă să vadă ce s-a întâmplat în cea mai importantă unitate spitalicească din județ și cine se face vinovat de moartea acestor suflete. “Am fost contactați telefonic la începutul săptămânii trecute, mai exact miercuri, 14 septembrie, iar vineri am fost și am dat declarații. Stim că va urma o perioadă grea, dar sperăm ca într-un final cei vinovați de moartea copilului nostru să plătească”, a declarat Ana-Maria Manea, una din mamele îndoliate. Demersurile acestei familii nu se opresc aici. După ce au fost refuzați de mai mulți avocați suceveni, fiind sfătuiți chiar să renunțe la un proces împotriva Spitalului Județean, soții Manea au contactat un avocat din Ba­roul București și prin intermediul acestuia au depus o plângere penală și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sec­to­­rului I București. Plângerea penală are două capete de acuzare. In prima parte, soții Manea acuză unitatea spitalicească suceveană de ucidere din culpă pentru că i-a infectat nou-născutul cu Pseudomonas aeruginosa, ceea ce a dus la decesul copilului, iar cel de-al doilea cap de acuzare face referire la faptul că micuțului trebuia să i se administreze un tratament cu anti­biotic în prima oră de viață, potrivit indicațiilor medicilor care au supra­ve­gheat-o pe mamă pe perioada sarcinii, aceasta urmând un tratament pentru o infecție. “Am fost diagnosticată pe perioada sarcinii cu un stafilococ de tip B pentru care am urmat tratament cu antibiotice. Chiar dacă rezultatele au fost negative la recontrol, medicul a recomandat ca micuțului să i se administreze antibiotic în prima oră de viață, ceea ce nu s-a întâmplat. Când m-am internat la secția de Obstetrică Ginecologie, i-am mențio­nat acest aspect asistentei care mi-a făcut fișa de internare, dar în fișa copilului nu a apărut că ar fi beneficiat de acest tratament”, a completat Ana-Maria Manea. Soții Manea au depus la dosar toate probele pe care le aveau în acest sens, începând de la fișa de externare a copilului, fișa de observație a medicului de familie care i-a vizitat la domiciliu până la rezultatele Institutului “Cantacunizo”, care au confirmat cauza decesului.

Tot în cursul zilei de vineri, 16 septembie, au dat declarații și soții Hai­damac, la Biroul de investigații Crimi­nale din cadrul Poliției Municipiului Suceava, după ce au primit o citație în acest sens. “Mi-au spus că s-au autosesizat după ce au văzut ce a apărut în presa locală. Le-a luat cam mult să se autosesizeze și tocmai din acest motiv noi am angajat un avocat și vom depune în zilele următoare o plângere penală pentru ucidere din culpă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava”, ne-a declarat Tudor Haidamac.

După cum cotidianul “Obiectiv” v-a relatat chiar de la apariția acestor cazuri, conducerea Spitalului Județean Suceava, prin vocea directorului medi­cal de la acea vreme, Tiberius Bră­dățan, a încercat să inducă ideea că nu ar fi nicio legătură între decesele celor doi nou-născuți, făcând la acea dată niște declarații de-a dreptul halucinante. “Unul dintre nou-născuți a murit la doar 27 de ore de la naștere. Acest copil a fost diagnosticat încă de la naștere cu bronhopneumonie congenitală, starea sa fiind destul de delicată. A fost diagnosticat apoi cu Pseudomonas, dar se bănuiește că a fost contaminat de către mamă, încă din viața intrauterină”, a explicat Tiberius Brădățan, atunci director me­dical în cadrul spitalului sucevean, la începutul lunii martie, imediat după decesul celor doi copilași.

Cel de-al doilea copil a murit la doar 11 zile de la venirea pe lume. “A fost externat după trei zile de la naștere și a plecat împreună cu mama la domiciliu. A revenit la Unitatea de Primiri Urgențe după alte șapte zile, prezentând o stare septică avansată. Din cauza stării grave în care se afla, s-a luat decizia transferului copilului către Spitalul “Sf. Maria” din Iași. Stim doar că a murit la doar o zi după ce a ajuns la Iași, fiind diagnosticat cu Pseudomonas. Copilul a fost ținut de familia acasă în tot acest timp. Stim că este o familie din mediul rural, cu o situație materială precară. Nu putem fi siguri în ce condiții a stat nou-născutul. Aceste două decese s-au produs la începutul lunii martie, iar de atunci nu a mai apărut niciun caz. Din acest motiv credem că nu există nicio legătură între aceste două decese”, a completat pe 14 martie Ti­be­rius Brădățan. Toate aceste declarații s-au dovedit a fi în neconcordanță cu ade­­vărul și au adâncit și mai mult drama unor părinți care nici măcar nu au apucat să se bucure de primul zâm­bet al copiilor lor.

După cum v-am relatat încă de la începutul lunii aprilie, Elena Haida­mac, mama acuzată de Brădățan că și-ar fi infectat copilul, a fost testată de către specialiștii din cadrul DSP Su­cea­va, iar rezultatul a fost negativ, do­ve­dind că biata femeie nu era purtătoare a bacteriei Pseudomonas aeruginosa. Decla­ra­țiile acuzatoare ale directorul medical, Tiberius Brădățan au produs o dublă traumă în familia Haidamac, soțul privind acuzator la soția sa, crezând că ea este cea care i-a ucis poate ultima speranță de a mai fi tată. “Era primul meu copil, poate ultima mea șansă de a mai fi tată. Când l-am auzit pe directorul Brădățan ce spune, îmi venea să o strâng de gât, că din cauza ei a murit copilul” , a povestit printre lacrimi, la acea vrerme, Vasile Haidamac, tatăl copilului mort la doar 27 de ore de la naștere.

Toate documentele indică prezența piocianicului

Directorul medical de atunci al spitalului a spus neadevăruri și despre celălalt caz, al copilului care și-a dat ultima suflare într-un pătuț la Spitalul de copii “Sf. Maria” din Iași. In primul rând, familia nu este din mediul rural, părinții locuiesc într-un apartament cu trei camere din cartierul sucevean Bur­du­­jeni, și nici nu se poate pune problema că nou-născutul, un băiețel dorit și așteptat cu multă dragoste, să fi fost ținut în condiții precare de igienă. Pe data de 14 martie, când “Obiectiv” l-a întrebat exact pe medicul Brădățan dacă știe detalii despre decesul celor doi prunci, acesta susținea, așa cum puteți vedea și din declarația de mai sus, că nu ar fi știut nimic despre acest caz, doar știe că a murit. In posesia noastră a intrat însă Foaia de Obser­vație Clinică a micului pacient Manea, în care au notat clar: “In data de 07.03.16, ora 10.40 s-a luat legătura telefonic cu doctorul Brădățan, director medical Spitalul Suceava”, notă semnată și parafată de medicul Florin Cristogel, directorul Spitalului de Pediatrie “Sf. Maria” din Iași. Direc­torul Tiberius Brădățan a fost informat că micuțul născut în spitalul pe care îl conduce a ajuns la Iași cu o infecție intraspitalicească foarte periculoasă, Pseudomonas aeruginosa. Deci, așa cum hârtiile demonstrează, directorul medical știa cel puțin din data de 7 martie ce a cauzat moartea micului Alexandru. E inexplicabil de ce la o săptămână după aceea a preferat să spună că nu știe nimic și să încerce să arunce vina pe părinții îndurerați.

După cum v-am relatat în numele anterioare ale cotidianului “Obiectiv”, medicii ieșeni au recoltat probe de la copilul familiei Manea, probe pe care le-au trimis spre edificare la Institutul “Cantacuzino”, spre deosebire de medicii suceveni, care nu au procedat așa, considerând că nu este necesar și nu au recoltat probe de la copilul fa­miliei Haidamac, decedat după doar 27 de ore de viață. Singurele probe care au plecat din Suceava către Institutul “Can­tacuzino” au fost cele recoltate de pe suprafețe de către inspectorii DSP, din secțiile de Neonatologie și Obste­trică-Ginecologie. Toate aceste rezultate certifică o realitate cruntă – la spitalul sucevean era la acea vreme bacteria Pseudomonas aeruginosa – piocia­nic. Bacteria poate determina infecții cu localizări diferite în organism, până la septicemii grave. In fața unei bacterii atât de periculoase, multirezistentă la antibiotice, cei doi nou-născuți nu au avut nicio șansă.

Cu toate că s-au petrecut niște tra­gedii, la Spitalul Județean lucrurile nu s-au schimbat prea mult, dacă fa­cem re­ferire la faptul că verificările Direc­ției de Sănătate Publică din luna august au confirmat din nou prezența bacilului piocianic atât pe masa de înfășare din cadrul secției de Maternitate, cât și la secția de ATI. (Cristina RUSTI)