Pizza albastră, marca LIDL

O suceveancă a cumpărat săptămâna trecută de la magazinul LIDL de peste drum de Bazar o cutie conținând “pizza salami”, valabilă până în septembrie a.c pe care a ținut-o în frigider. marți, când a dorit să o încălzească, a găsit un morman de mucegai albastru în locul produsului cumpărat. Lotul de pizza reclamat la Protecția Consumatorilor a fost retras, probele au fost trimise de inspectorii CJPC către laboratoarele LAREX pentru a se stabili ce bacterii, mucegaiuri sau microbi au infestat pachetul congelat cuprinzând aparent o nevinovată “pizza salami”

O suceveancă a cumpărat joi, 26 ianuarie, două pachete conținând pizza prefabricată și congelată anterior, de la magazinul LIDL de peste drum de Bazarul Suceava. Femeia a avut surpriza să constate că pizza cumpărată s-a albăstrit doar în câteva zile de la achiziționare. “Cumpăr deseori două – trei astfel de blaturi, le pun în frigider, iar când le folosesc, le mai îmbogățeșc cu ce am la dispoziție. Dar așa ceva nu am mai văzut. Pizza cumpărată era plină de mucegai albastru și emana un miros insuportabil. M-am adresat Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor și consider că domnii de acolo vor face verificări pentru ca astfel de produse să nu ajungă la oameni”, a declarat B.I.

Seful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, Vasile Latiș, a confirmat sesizarea și a trimis ieri dimineață o echipă de inspectori la magazinul LIDL din zona Bazar, către care s-a îndreptat reclamația. Vasile Latiș a declarat ieri după-amiază că niciun produs din lotul indicat de reclamantă nu mai era pe rafturile magazinului. Erau însă oferite spre vânzare produse similare dintr-un lot nou de “pizza salami”, care avea ca termen de expirare aceeași perioadă – luna septembrie a anului 2017. Prin sondaj, au fost desfăcute zece cutii, nu au fost vizibile deprecieri ale mărfii, dar într-un caz s-a remarcat că folia de împachetare era ruptă.

“Conform interdicției de folosire, aceste produse trebuiau să fie păstrate în congelator, nu să fie refrigerate (ținute în frigider, n.r.) Este posibil ca fiiind ținută în frigider, acea «pizza salami», congelată și oferită spre consum la magazinul LIDL din zona Bazar, să se fi deteriorat în mod abrupt în procesul de dezghețare până când cumpărătorul, ce a păstrat-o în frigider, a decis să o consume”, a explicat șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Suceava, Vasile Latiș, în urma discuțiilor purtate cu inspectorii OPC care au fost trimiși ieri la magazinul LIDL mai sus menționat.

Seful CJPC Suceava a transmis că probele ce au fost puse la dispoziția unității de protecție a consumatorilor pe care o conduce la nivelul județului Suceava vor fi trimise către laboratoarele LAREX din București, pentru investigații suplimentare. De asemenea, va fi luată legătura și cu inspectorii sanitar-veterinari din cadrul DSVSA pentru a se stabili care este cauza problemelor identificate de suceveanca B.I.. Vasile Latiș a mai remarcat faptul că pe cutiile oferite la vânzare nu este trecută ziua în care expiră garanția, ci doar luna. Oricum, produsul cuprins de mucegai și intrat în stare avansată de putrefație nu prezenta garanția că, dacă ar fi fost cumpărat și păstrat în cele mai bune condiții, ar fi rezistat până în luna septembrie a acestui an, fiind chiar și atunci propriu consumului uman. (Neculai ROSCA)