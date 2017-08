Pistele de biciclete de pe trotuarele Sucevei par trasate de beţivi pentru beţivi

Dacă vechile marcaje conduceau biciclistul direct în stâlpi, noile marcaje prin care se încearcă evitarea stâlpilor şi a copacilor arată de parcă ar fi destinate bicicliştilor sub influenţa alcoolului sau par trasate de muncitori băuţi. In municipiul Suceava vor fie marcaţi in total 12.762 metri liniari de piste pentru biciclete. Lăţimea pistelor este de un metru şi sunt amenajate pe trotuarele din oraş, fiind semnalizate din 500 în 500 de metri

La începutul acestei luni, în municipiul Suceava a început marcarea noilor piste pentru biciclişti. Cele vechi dădeau prin stâlpi sau în staţiile de autobuz, creând reale impedimente bicicliştilor.

Noile piste vor fi marcate, în cea mai mare parte, pe partea de trotuar de lângă blocuri. Doar acolo unde sunt stâlpi va fi aleasă varianta ca pistele să fie amenajate lângă stradă. Remarcarea pistelor se face cu culoarea galben, spre deosebire de cele vechi, ce au fost trasate cu alb.

Astfel, 12.762 de metri liniari de piste de biciclete vor fi marcate în curând în municipiul Suceava, lăţimea pistelor fiind de un metru. În interiorul pistelor vor fi făcute şabloane standard care să le semnalizeze din 500 în 500 de metri.

Nici bine nu au început treaba cei de la Primărie, că deja au apărut nemulţumiri. În zona Orizont din cartierul Burdujeni, pista de biciclişti pare a fi trasată pentru cei ce pedalează după ce au consumat băuturi alcoolice. Stâlpul ce apare pe traseul pistei a fost evitat cu o buclă, pentru ca bicicliştii să fie în siguranţă.

„Au făcut-o ca să o facă. Aici mai bună era aia veche, dar ce să le ceri… Să facă şi ei o pistă adevărată pentru biciclişti, nu să tragă două dungi pe trotuar”, a spus un biciclist nemulţumit.

Reprezentanţii Primăriei municipiului Suceava susţin că a fost aleasă această variantă pentru că, dacă pista ar fi fost amplasată în capătul celălalt al trotuarului, numărul stâlpilor ce trebuie evitaţi ar fi mult mai mare.

„Toţi stâlpii sunt lângă stradă şi doar acesta este diferit, lângă parapet. În acest caz se merge cu marcajul pistei de biciclete pe varianta cu mai puţini stâlpi şi în zona stâlpului buclucaş se face buclă din timp”, a explicat viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harşovschi.

Primăria municipiului Suceava doreşte să creeze o bandă specială pentru biciclete, însă acest lucru va avea loc abia după ce se vor crea noile sensuri unice de pe principalele bulevarde din oraş, estimarea fiind undeva prin 2020. (Dănuţ ZUZEAC)