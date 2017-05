Peste opt luni de închisoare pentru un bărbat care a amenințat pe internet o judecătoare din Rădăuți

Emil Butnaru, de 46 de ani, din comuna Zamostea, a fost condamnat la opt luni și 20 de zile de închisoare pentru ultraj judiciar, după ce a amenințat pe un site din Suceava un magistrat din cadrul Judecătoriei Rădăuți. Emil Butnaru, sub pseudonimele Tazmanian DeMoon, Mjollnir și Ragnarok, ar fi adresat pe un ton mai mult sau mai puțin amenințător mesaje la adresa judecătoarei Gabriela Vicol în 2014

La data de 26 mai 2017, agenții din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.13 Bălcăuți au primit spre punere în aplicare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele lui Emil Butnaru, de 46 de ani, din comuna Zamostea, prin care acesta a fost condamnat la pedeapsa de opt luni și 20 de zile de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „ultraj judiciar”. Polițiștii l-au găsit pe bărbat pe raza comunei de domiciliu, fiind reținut și dus la Penitenciarul Botoșani.

In dimineața zilei de 2 mai 2015, începând cu ora 08.00, Emil Butnaru, din localitatea Zamostea, a început un protest făcând greva foamei, pe termen nelimitat, în fața Palatului de Justiție din Suceava. Acesta și-a motivat acțiunea de protest spunând că vrea să atragă atenția atât opiniei ­pu­blice, cât și eventualilor factori responsabili, asupra abuzurilor care se comit la Judecătoria Rădăuți și Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

„In luna octombrie a anului 2014, numita Vicol Gabriela, de profesie judecător la Judecătoria Rădăuți, a formulat o plângere penală împotriva mea, sub aspectul săvârșirii de către subsemnatul a infracțiunilor de ultraj judiciar și hărțuire”, a precizat Emil Butnaru.

La baza acestei plângeri au stat o serie de comentarii postate de Emil Butnaru sub ­pseudo­nimele Tazmanian DeMoon, Mjollnir și Ragnarok, pe un site din Suceava. Bărbatul a explicat că la un moment dat a postat un comentariu în care s-ar fi adresat pe un ton mai mult sau mai puțin amenințător la adresa judecătoarei Gabriela Vicol.

„In data de 20 noiembrie 2014, judecătorul de drepturi și libertăți Ursuliac Mihaela a emis un mandat de percheziție domiciliară nr.45, simultan cu emiterea unui mandat de aducere a subsemnatului la sediul Parchetului Rădăuți, la aceeași dată. Evident că pe 21 noiembrie 2014, la ora 06.00, ușa mi-a fost trântită de perete de patru mascați de la SPIR Suceava, însoțiți de lucrători de poliție judiciară, iar alți patru mascați așteptau afară, în stradă, într-o a doua dubă. In total au fost mobilizate forțe impresionate: opt mascați, patru judiciariști, care s-au deplasat cu două dube și un autoturism. Printre altele, mascații veniseră cu o a doua dubă să ridice arme din domiciliul meu. Evident că rezultatul percheziției domici­liare a fost un mare zero, fiindu-mi ridicate, cu proces-verbat de percheziție, unitatea de calculator, mediile de stocare și CD-urile sau DVD-urile găsite în locuință”, a mai povestit Emil Butnaru.

Protestatarul a mai precizat că tot atunci a fost audiat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, însă a fost lăsat să plece după circa 2 – 3 ore, ocazie cu care a primit o citație pentru data de 24 noiembrie 2014. Atunci, Butnaru împreună cu avocatul său au mers la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, unde a fost audiat în calitate de inculpat. Cu această ocazie, procurorul de caz a emis pe numele său o ordonanță de dispunere a măsurii controlului judiciar, având, printre altele, obligația de a nu depăși limitele administrative ale localității de domiciliu.

„Apare astfel un anacronism în această speță: instituirea controlului judiciar, cu interzicerea părăsirii localității, într-un dosar ce are ca bază o ipotetică faptă penală, petrecută în mediul online, neconturat geografic și nedefinit fizic. Seria abuzurilor comise de Parchetul Rădăuți nu s-au oprit aici. Deși am fost audiat de două ori, pe 21 și 24 noiembrie 2014, procurorul nu a considerat ca fiind util sau obligatoriu să-mi aducă la cunoștință toate drepturile mele, inclusiv posibi­litatea încheierii unui acord privind urmărirea penală sub aspectul recunoașterii vinovăției”, a mai spus Emil Butnaru.

Grevistul a continuat dezvăluirile povestind că la data de 23 ianuarie 2015 a fost citat din nou la sediul Parchetului din Rădăuți, citația fiind pentru ora 12.00.

„Nu m-am prezentat întrucât apărătorul ales nu era prezent în localitate. Astfel, procurorul de caz a emis în aceeași zi, la ora 14.00, un mandat de aducere a subsemnatului, valabil pentru ora 15.00. In aceste condiții, la ora 15.00, eram prezent în biroul procurorului fără apărătorul ales. Motivul acestei audieri bizare a fost dublu: primul motiv a fost acela că se dorea audierea mea fără apărătorul ales, întucât acesta nu-mi asigură apărarea corespunzătoare, fiind mai ocupat cu activitatea politică, iar al doilea motiv a fost reprezentat de dispunerea unei noi ordonanțe prin care măsura preventivă a controlului judiciar mi-a fost prelungită cu încă 30 de zile, până pe 21 fe­bruarie 2015”, a mai povestit Emil Butnaru.

Protestatarul care a intrat în greva foamei a mai precizat că, în ziua de 9 februarie 2015, a participat la percheziția informatică, iar în momentul desigilării sacului în care se afla unitatea PC a observat că aceasta era lovită și îndoită, dar și în stare de neutilizare. Emil Butnaru a ținut să precizeze că „pe 2 februarie 2015 am trimis, printr-o expediție poștală simplă, plângerea adesată primului – procur al Parchetului, însă nici până astăzi (n.r. – 2 martie 2015) nu am primit răspunsul procedural reglementat, atât ca formă, cât și ca limită maximă de timp a soluționării, toate aceste lucruri făcându-mă să încep de astăzi (n.r. – 2 martie 2015) să declar greva foamei, pe termen nelimitat, în fața Palatului de Justiție din Suceava”. (Dănuț ZUZEAC)