Peste 8.000 de copii din județul Suceava au cel puțin un părinte absent din viețile lor

Din evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava reiese că 8.235 de copii au părinți plecați la muncă în străinătate, iar în cazul a 1.230 dintre ei atât mama, cât și tata sunt absenți și pentru 556 dintre ei părintele unic susținător al familiei monoparentale a luat calea străinătății. Doar 103 copii se află în grija vecinilor sau a cunoștințelor, 14 se află în centre de plasament, 18 au fost plasați în grija asistenților maternali, iar 8.065 dintre ei se află în grija rudelor.

Raportându-ne strict la vârsta lor, cea mai mare pondere o dețin cei între 10-13 ani, 2.538 de copii din această categorie de vârstă având părinți plecați la muncă în străinătate, apoi cei între 14-17 ani, 2.325 de preadolescenți fiind lipsiți de prezența și atenția părinților. Rapoartele DGASPC Suceava arată că sunt și 206 copilași cu vârste între 1 și 2 ani și 57 de bebeluși, care încă nu au aniversat primul an de viață, care au rămas fără măcar un părinte, în urma plecării acestuia la muncă peste granițele țării.

Analizând situația acestora pe localități, cei mai mulți copii care au părinți absenți din viețile lor, 674 la număr, sunt, evident, în municipiul Suceava, urmat foarte îndeaproape de municipiul Rădăuți, cu 443 astfel de cazuri, apoi 264 în Fălticeni și 258 în Gura Humorului.

Dar nu asupra acestor cifre vom insista, ci asupra acelor localități unde nu există niciun copil cu părinți sau un părinte plecat la muncă în străinătate, căci da, există și asemenea cazuri. Ce-i drept, doar două localități înregis­trează 0 copii cu părinți plecați la muncă peste hotare, și anume Mol­dova Sulița și Izvoarele Sucevei, în cazul primei comune existând 408 copii, iar în cea de-a doua 499 de școlari. Cu atât mai mult sunt de apreciat oamenii din aceste localități, cu cât specificul zonei lor, de munte, aproape de granița cu Ucraina, case izolate și condiții grele de trai, poate că i-ar fi împins să ia calea străinătății în căutarea unor locuri de muncă bine plătite sau chiar a unor vieți mai bune, cu opțiuni de viitor mai optimiste. Privind lucrurile din alte unghiuri, aflăm că în aceste două localități, care au în jur de 2.000 de locuitori fiecare, există și un număr mic de asistați social. Astfel, sunt 10 persoane care beneficiază de venit minim garantat în Izvoarele Sucevei și alte 34 în Moldova Sulița.

De precizat și celelalte localități unde avem sub zece cazuri de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, și anume Păltinoasa, Coșna, Dorna Arini, Drăgușeni, Solca, Bălăceana, Hânțești, Breaza, Iacobeni, Cârlibaba și Dornești. Explicația localnicilor are la bază credința localnicilor și conceptul de familie care le-a fost transmis din generație în generație, care le definește existența și le dictează faptele. ”Am doi copii, o fată și un băiat, care sunt, împreună cu soția mea, motivul meu de a trăi. Am avut și eu o tentativă de a-mi face un rost în străinătate, unde am muncit o vară. Mai mult nu am rezistat, deși se plătea foarte bine, eu fiind tâmplar de meserie. Noi am fost crescuți cu credință în Dumnezeu și să fim familiști, pentru că nu există nimic mai de preț pe lume decât familia. Averile vin și se duc”, a explicat Ion Neagu, din Dorna Arini.

O veste îmbucurătoare este că, pe parcursul anului pe care îl încheiem peste câteva zile, peste 1.000 de copii proveniți din străinătate s-au înscris în școlile din județul nostru, număr dublu față de anul anterior. Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Suceava, cei mai mulți dintre aceștia s-au întors din țări precum Italia, Spania, Grecia și Portugalia, majoritatea fiind elevi din ciclul primar și gimnazial, provenind din familii cu mulți copii, care s-au întors definitiv în țară, însă, în cazul liceenilor, părinții au rămas în străinătate. În același interval de timp, au părăsit unitățile de învățământ sucevene doar 121 de copii, fapt ce indică tendința sucevenilor de a se întoarce acasă. (Oana NUTU)