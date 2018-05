Peste 7.000 de elevi suceveni din clasele a II-a vor susține luni prima probă din cadrul Evaluării Naționale

Aceştia vor da lucrare scrisă la Limba română. Marți va fi proba la Citire, iar miercuri cea la Matematică. Evaluările vor continua în perioada 15-17 mai pentru elevii din clasele a IV-a şi în perioada 23-24 mai pentru elevii din clasele a VI-a. Elevii din clasele a VIII-a vor susține probele scrise din cadrul Evaluării Naționale în perioada 11-14 iunie

Peste 7.000 de elevi suceveni din clasele a II-a vor susține luni, 7 mai, pri­ma probă din cadrul Evaluării Națio­­nale. Aceste testări vor debuta cu proba scrisă la Limba română – Scris. Copiii vor avea la dispoziție 30 de minute pentru a rezolva exercițiile care verifică în ce măsură cunosc elementele de bază la prevăzute de curriculă. Testările vor continua marți, 8 mai, cu proba la Citire, iar miercuri cu Matematica. Rezultatele nu se vor trece în catalog.

După cum reiese din declarațiile reprezentanților Ministerului Educației, acestea sunt testări al căror scop este ca atât părinții, cât şi învățătorii să afle în ce măsură copilul cunoaşte elementele de bază la scris, citit şi socotit. Elevii vor fi pentru prima dată în fața unor subiecte făcute de altcineva decât învățătorul de la clasă. Părinții vor vedea astfel dacă eva­luarea de la clasă este corectă şi trebuie să afle de la învățătoare care este planul remedial pe care aceasta l-a întocmit pentru ca elevii să îşi ridice nivelul până la finalul clasei a IV-a. Aceste teste sunt un dublu ajutor pentru părinți, care vor intra în vacanța de vară ştiind exact unde are copilul probleme de învățare şi cu un set de sfaturi de la învățătoare despre ce tip de exerciții trebuie să facă în acest timp pentru a-l ajuta pe copil şi vor vedea clar cum a lucrat învățătoarea la clasă cu elevul şi cum l-a evaluat, prin comparație cu rezultatele obținute de copil la aceste teste standard. În plus, la finalul clasei a IV-a, oricine poate vedea cum au evoluat copiii sub îndrumarea învățătoarei.

Testele sunt elaborate de Centrul Națio­nal de Evaluare şi Examinare, insti­tuție din subordinea Ministerului Educa­ției, care concepe şi subiectele de examene. În timpul testării, copiii vot fi supravegheați de învățătoarea de la clasă şi de un profesor care nu are ore la acea clasă. De regulă, elevii dau această ­eva­luare în clasa în care învață.

Fiecare elev va trebui să îşi scrie pe foaia de evaluare numele, prenumele şi şcoala. Învățătoarele şi ceilalți profesori care vor asista la evaluare nu au voie să le dea copiilor indicații cu privire la rezolvarea exercițiilor. Rezultatele copiilor de clasa a II-a la această evaluare nu se afişează, nu se comunică public şi nici nu se trec în catalog. Aceste testări au fost introduse prin Legea Educației din 2011 şi sunt organizate la nivel național din 2014.

Aceste testări vor continua cu Evaluarea Națională pentru clasa a IV-a, în perioada 15-17 mai, şi cu Evaluarea Na­țio­nală pentru clasa a VI-a, programată pentru perioada 23-24 mai, iar în luna iunie, în zilele de 11 şi 14 iunie, se va desfăşura Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a. In cazul elevilor din clasele a IV-a şi a VI-a, testările vor începe la ora 9.00 şi vor dura câte 120 de minute. Pentru prevenirea fraudei sau tentativei de fraudă, se va ține evidența asupra distribuirii ciornelor către candidați. Ciornele se vor strânge separat de lucrările candidaților. Cei care vor preda lucrarea cu mai mult de o jumătate de oră înainte de expirarea timpului maxim prevăzut nu au dreptul să păstreze subiectul de examen, predându-l asistenților odată cu lucrarea scrisă şi cu ciornele. La expirarea timpului maxim de două ore, candidații au dreptul să păstreze subiectul de examen.

Membrii comisiilor nu au dreptul să facă publice subiectele decât după expirarea timpului maxim de lucru. In cazul eliminării din examen a unui candidat se va completa procesul verbal de eliminare şi, pe lucrarea candidatului, preşedintele Comisiei de examen, singurul cu drept să decidă eliminarea, va trece nota 1 (unu) cu cerneală roşie şi va semna. (Cristina RUSTI)