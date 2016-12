Peste 500 de șoferi au fost testați cu aparatul etilotest în perioada minivacanței de 1 Decembrie

Au fost aplicate zeci de sancțiuni și suspendate peste 30 de permise de conducere. In cazurile în care alcoolemia depistată de aparatele etilotest a fost peste limita legală, s-au întocmit dosare de cercetare penală

În fiecare seară a minivacanței de 1 Decembrie, zeci de echipaje de poliție au ieșit în teren pentru prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță rutieră. Principalul scop al acțiunilor desfășurate pe perioada nopții a fost depistarea șoferilor care consumă alcool și se urcă la volan, punând astfel în pericol siguranța traficului rutier.

Deși prognoza meteo anunța ninsori abundente, vremea a ținut cu participanții la trafic și precipitațiile nu au fost masive. În schimb, a „nins” cu dosare penale la regimul rutier, majoritatea întocmite de polițiști pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

În aceste zile, peste 500 de participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, fiind aplicate zeci de sancțiuni și suspendate peste 30 de permise de conducere. În cazurile în care alcoolemia depistată de aparatele etilotest a fost peste limita legală, s-au întocmit dosare de cercetare penală.

Au existat, din păcate, exemple care acoperă toată paleta privind tipologiile șoferilor băuți: bărbați, femei, tineri, șoferi de TIR, șoferi care s-au sustras controalelor și au fost urmăriți în trafic și imobilizați, alcoolemii de peste unu la mie mg/l alcool pur în aerul expirat, etc.

Ieri dimineață, la ora 04.15, o patrulă de siguranță publică din cadrul Poliției orașului Siret a făcut semnale regulamentare de oprire unui autoturism Volkswagen Golf, care se deplasa sinuos în apropierea sensului giratoriu existent la intersecția străzilor Lațcu Vodă, Carpați și Mihai Teliman. Soferul a refuzat să oprească și a continuat deplasarea pe străzile Carpați și Primăverii, iar la intersecția cu strada Mioriței, din cauză că nu a adaptat viteza, a acroșat o mașină parcată. Deși a suferit avarii la partea din față, și-a continuat deplasarea pe o distanță de aproximativ 300 de metri, fugarul ascunzându-se ulterior în spatele unui bloc de pe respectiva stradă, loc în care a fost găsit de polițiști. Soferul a fost identificat ca fiind Dan Dumitriu, de 22 de ani, localnic. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tot ieri, la ora 02.55, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe bulevardul 1 Mai din localitate autoturismul Volkswagen Golf condus de Grigore Tacu, de 23 de ani, din comuna Capu Câmpului, care avea o alcoolemie de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal.

La data de 3 decembrie 2016, la ora 22.25, o patrulă de siguranță publică din cadrul Secției 3 de Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe drumul comunal din localitatea Horodnic de Jos autoturismul Volkswagen Golf condus de Nicoleta Olaru, de 37 de ani, din comuna Horodnic de Sus. Cum femeia mirosea a băuturi alcoolice, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele șoferiței s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului”.

La data de 2 decembrie 2016, la ora 16.14, polițiști din cadrul Compartimentul Rutier Vatra Dornei, în timp ce se aflau pe strada 22 Decembrie din localitate, au oprit un TIR, întrucât circula pe sector de drum care îi interzicea accesul. În momentul opririi, la volan se afla Constantin Urlat, de 52 de ani, din municipiul București. Deoarece emana halenă alcoolică, bucureșteanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal.

La data de 1 decembrie 2016, la ora 18.30, polițiștii din Marginea au obținut o informație cu privire la faptul că dinspre comuna Sucevița se deplasează un autovehicul al cărui șofer este băut. Au fost făcute verificări în rândul participanților la traficul rutier, ocazie cu care în jurul orei 18.40, pe DN 2E, pe raza comunei Horodnic de Sus, a fost depistată o autoutilitară Ford Transit, care avea o deplasare sinuoasă. Vehiculul a fost oprit cu ajutorul mijloacelor luminoase și acustice ale autospecialei de poliție, șoferul fiind legitimat în persoana lui Gheorghe Gălănescu, de 42 de ani, din comuna Bilca. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit pe numele lui un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”.

In aceeași zi, la ora 02.45, polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurală Marginea au oprit pentru control autoturismul Audi A4 care se deplasa pe DN2E, pe raza comunei Marginea și era condus de Sorin Culcer, de 33 de ani, din comuna Arbore. Cum bărbatul mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta s-a pricopsit cu un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului”. (D.Z.)