Peste 5.000 de suceveni au murit de la începutul anului

După cum reiese din datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică Suceava, de la începutul anului 2017, peste 5.000 de suceveni au pierdut lupta cu viața, mai exact 5.070 de persoane au decedat în perioada ianuarie – august 2017. Principala cauză a deceselor survenite în rândul sucevenilor continuă să o reprezinte bolile sistemului circulator. Astfel, în primele opt luni ale anului 2017, 3.198 de persoane au murit din cauza acestor afecțiuni. Cea mai gravă boală a inimii este hipertensiunea, care este o boală cronică, caracterizată prin valori crescute ale presiunii arteriale, putând provoca atacul de cord sau insuficiența cardiacă. 290 de suceveni au pierdut lupta cu viața de la începutul anului din cauza hipertensiunii arteriale. O altă formă de boală la fel de periculoasă este ateroscleroza, o maladie cardiovasculară caracterizată de formarea la nivelul arterelor mijlocii și mari de depozite ateromatoase, plăgi de culoare galbenă ce conțin colesterol, material lipidic și lipofage, putând provoca infarct miocardic sau accident cerebral. Din cauza bolilor cerebro-vasculare au murit, din ianuarie, 798 de suceveni, iar din cauza infarctului miocardic au decedat 357 de persoane. Din cauza diferitelor forme de cardiopatie ischemică și-au pierdut viața de la începutul anului 751 de persoane.

A doua cauză a mortalității în rândul sucevenilor este cancerul. Un număr ridicat de decese s-a înregistrat și în rândul persoanelor care au suferit de boli ale aparatului respirator. In primele opt luni ale acestui an, 895 de persoane au murit din cauza cancerului. Dintre acestea, 148 de persoane au murit din cauza cancerului de trahee, bronhii sau pulmon. 23 de sucevence au pierdut lupta cu viața din cauza cancerului de col uterin, iar 77 de suceveni au murit din cauza cancerului de stomac. În perioada ianuarie-august 2017, bolile ficatului, traumatismele, otrăvirile și afecțiunile pulmonare, urmate de bolile aparatului genito-urinar sunt cauze de deces în rândul sucevenilor, mai arată raportul Direcției de Sănătate Publică Suceava, care precizează că, în acest interval, peste 750 de suceveni au decedat din aceste cauze.

Astfel, locul trei în statistica întocmită de DSP este ocupat de bolile aparatului respirator, cu peste 220 de decese. In urma accidentelor rutiere și-au pierdut viața de la începutul acestui an, peste 120 de persoane, mai exact 129. La acestea se mai adaugă 30 de decese survenite prin otrăvire, șapte persoane s-au înecat, iar alte 22 s-au spânzurat. In aceeași perioadă ianuarie-august au murit și 13 persoane diagnosticate cu hipotermie. Menționăm că din cele 5.070 de decese înregistrate de la începutul anului, 3.911 s-au înregistrat în rândul persoanelor trecute de 65 de ani. (Cristina RUSTI)