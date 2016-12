Peste 300 de copii din Mironu învață într-o școală putredă, deși în sat este construită una nouă

In localitatea Mironu, din comuna Valea Moldovei, este construită o școală nouă, care însă nu poate fi dată spre folosință deoarece nu este racordată la curent electric, apă și canalizare. Intre timp, cei peste 300 de elevi din sat învață într-o școală putredă, veche de peste 120 de ani, ce riscă oricând să se dărâme peste ei și își desfășoară orele în condiții grele, în săli mici și friguroase, fără grup sanitar și fără apă curentă u pereții clădirii sunt deteriorați, dușumeaua putredă, iar sobele abia mai dau căldură . Ar fi nevoie de 600.000 de lei pentru ca noua școală să devină funcțională

La Scoala cu clasele I – IV Mironu sunt înscriși 314 elevi și 75 de preșcolari care își desfășoară orele în condiții grele, în trei schimburi. Cei trei educatori, cei 15 învățători, precum și cei trei profesori se chinuiesc în fiecare zi să îi învețe pe copii să lupte să își depășească condiția, de care nu ei sunt vinovați. Scoala din Mironu este într-o stare deplorabilă, iar reprezentanții autorităților dau vina unii pe alții pentru acest dezastru.

În anul 2008, s-a făcut un proiect european prin care au început construcțiile la noua grădiniță, însă lucrările au fost oprite din lipsă de fonduri. Primăria Valea Moldovei a reușit însă între timp să facă rost de bani pentru a finaliza noua grădiniță, dar aceasta nu este funcțională nici în prezent. Ulterior, s-a făcut un plan pentru construirea unei noi școli, iar din 2012 au început lucrările și acolo. De data aceasta proiectul a fost finanțat de Banca Mondială, iar la puțin timp de la începerea construcției, firma SC Branpis SRL, care a câștigat licitația, a intrat în insolvență și a dat faliment, iar în 2014 a solicitat rezilierea contractului, blocând și această construcție.

Cei peste 300 de școlari și preșcolari din Mironu își desfășoară orele în condiții grele, în săli mici și friguroase, fără grup sanitar și fără apă curentă. Pereții clădirii sunt deteriorați, dușumeaua putredă, iar sobele abia mai dau căldură.

„Aceste condiții nu sunt favorabile unei instituții de învățământ, copiii trebuie motivați să învețe, trebuie stimulați, dar cum să facem asta dacă nu avem nici măcar o sală mai mare în care să putem găzdui, din când în când, spectacole sau piese de teatru, nici măcar nu avem spațiu pentru ca acești copii să-și desfășoare activitatea, măcar în două schimburi”, a declarat Iosif Emil Rumpel, învățător coordonator al Scolii cu clasele I – IV Mironu.

În satul Mironu există o comunitate mare de persoane de etnie rromă, deci marea majoritate a elevilor sunt de etnie rromă, însă acest lucru nu ar trebui să fie o problemă, fiindcă învățământul este obligatoriu și gratuit pentru toți cetățenii României.

„Trebuie să îi susținem să termine măcar învățământul primar, să îi alfabetizăm, nu trebuie să ne lovim de rasism sau alte prejudecăți, suntem dascăli și trebuie să ne ducem sarcinile la bun sfârșit, din mâna noastră trebuie să iasă oameni mari”, a adăugat Iosif Emil Rumpel.

Atât dascălii, cât și elevii au nevoie ca aceste clădiri să fie finalizate pentru a-și putea desfășura activitățile în condiții normale.

„Grădinița este terminată, dar nu se poate da în funcțiune pentru că nu este mobilier. Dacă nu primim sprijin, poate la anul, din bugetul din Primăriei, mobilierul s-ar putea achiziționa. La școală probleme sunt mult mai mari. La școală, utilitățile lipsesc cu totul. Este nevoie de două centrale termice, racordul de apă, racordul electric, racordul de canalizare, fiind nevoie de fosă septică deoarece Mironu nu are canalizare, plus amenajările exterioare, trotuare, parcări pavaje, spații verzi, care nu costă puțin. La școală eu nu am semnat recepția lucrărilor pentru că nu pot lua un obiectiv care este fără utilități. Acolo ar fi nevoie de 600.000 de lei, după ce au fost investiți undeva la două milioane de lei. In contract se arată că aceste cheltuieli sunt neeligibile și trebuie să fie suportate de Primărie. In aceste condiții, școala nu va fi terminată nici în 20 de ani. Am putea face cele mai mari economii, dar noi avem un buget local de 150.000 de lei și nu avem de unde să scoatem bani pentru școală. Copiii învață în școala veche, mie nici nu îmi vine să spun că învață acolo. In urmă cu patru – cinci ani de zile, când am obținut proiectul pentru școala nouă, am declarat-o pe cea veche în prag de prăbușire, școala este putredă total. Nu are niciun aviz de la nimeni”, a declarat primarul comunei Valea Moldovei, Constantin Moroșan. (Dănuț ZUZEAC)