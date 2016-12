Peste 30 de permise de conducere suspendate de polițiști în perioada Crăciunului

Peste 500 de șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, fiind date zeci de amenzi și suspendate peste 30 de permise de conducere. In cazurile în care alcoolemia depistată de aparatele etilotest a fost peste limita legală, s-au întocmit dosare penale

În fiecare seară a acestei minivacanțe de Crăciun, zeci de echipaje de poliție au ieșit în teren pentru prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță rutieră. Principalul scop al acțiunilor desfășurate pe perioada nopții a fost prinderea șoferilor care consumă alcool și se urcă la volan, punând astfel în pericol siguranța traficului rutier.

În aceste zile, peste 500 de participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, fiind aplicate zeci de sancțiuni și suspendate peste 30 de permise de conducere. În cazurile în care alcoolemia depistată de aparatele etilotest a fost peste limita legală, s-au întocmit dosare penale.

La data de 23 decembrie 2016, la ora 21.25, polițiștii din Marginea au oprit pentru control autoturismul Audi A4, care se deplasa pe un drum comunal de pe raza comunei Horodnic de Sus. Soferul a fost legitimat în persoana lui Dumitru Lițu, de 52 de ani, din comuna Horodnic de Sus. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

La data de 24 decembrie 2016, la ora 15.30, prin 112 a fost anunțat faptul că pe strada 22 Decembrie din municipiul Vatra Dornei s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului l-au găsit pe Aurel Onica, de 63 de ani, din municipiul Vatra Dornei, care în timp ce conducea autoturismul Volkswagen Golf a intrat în coliziune cu două autovehicule. Întrucât dorneanul mirosea puternic a băuturi alcoolice, a fost pus să sufle în aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

In prima zi de Crăciun, la ora 20.05, pe DN 29, pe raza orașului Salcea a fost oprit pentru control autoturismul Volkswagen Golf cu număr de circulație provizoriu condus de Mihai Bejan, de 31 de ani, localnic. Din verificările făcute de polițiști a reieșit că acesta nu are permis de conducere, iar termenul de valabilitate al numerelor provizorii este expirat din 21 decembrie a.c.. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 24 decembrie 2016, la ora 23.30, pe raza localității Văratec, orașul Salcea, la intersecția dintre DC 64 și strada La tei, a fost oprită o mașină care se deplasa dinspre DN 29, deoarece a frânat brusc, riscând să intre în coliziune cu autospeciala de poliție, care avea în funcțiune semnalele luminoase. La volanul autoturismului se afla Ion Botez, de 33 de ani, din localitatea Văratec, orașul Salcea. Acesta mirosea a băuturi alcoolice, astfel că a fost pus să sufle în aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

La data de 26 decembrie 2016, la ora 17.42, polițiștii din Mălini au fost anunțați prin 112 despre faptul că pe raza localității s-a produs un accident rutier fără victime omenești. În urma verificărilor făcute de agenți a reieșit că Mihail N., de 16 ani, din comuna Mălini, în timp ce conducea autoturismul Audi A4 pe DJ 209 B din direcția Mălini spre Poiana Mărului, a acroșat o mașină care era parcată regulamentar, în loc iluminat, pe același sens de mers. Din accident a rezultat avarierea celor două autovehicule, fără a fi înregistrate victime omenești. Minorul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni, neavând nevoie de îngrijiri medicale, unde însă i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, după ce în prealabil a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Fiind făcute verificări în baza de date, a reieșit că Mihail N. nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Adolescentul a declarat că în timp ce se afla într-o patiserie în Mălini, împreună cu verișorul său, proprietar al autoturismului Audi implicat în accident, i-a cerut acestuia din urmă să-i dea cheia pentru a-și lăsa o haină în mașină și profitând de neatenția proprietarului a pornit automobilul și a plecat singur spre Poiana Mărului. Adolescentul s-a ales cu un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „furt în scop de folosință”.

Ieri dimineață, la ora 01.00, polițiștii din Vatra Dornei au fost anunțați despre faptul că pe strada Păcii din municipiul Vatra Dornei, în apropierea Cabanei Schiorilor, un autoturism Mini Cooper a fost implicat într-un accident rutier cu pagube materiale, avariind cu spatele un coș de gunoi. La volan se afla Florin Cocriș, de 33 de ani, din localitate, care mirosea a băuturi alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Dorneanul s-a ales cu un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului”. (D.Z.)