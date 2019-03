Peste 250 de kilograme de mere stricate, confiscate de inspectorii DSVSA de la o școală din Burdujeni

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a confiscat, marți, 257 de kilograme de mere stricate de la o școală din Burdujeni și a amendat persoana care a recepționat fructele cu suma de 1.200 de lei. Controalele au fost extinse la producător și la alte școli din județ

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVA) Suceava a declanșat, marți, o serie de controale la o școală din municipiul Suceava, după ce, pe rețelele de socializare au fost postate mai multe imagini care arătau că merele primite de elevi în cadrul programului guvernamental „Lapte, corn și măr” erau stricate.

Inspectorii DSVSA Suceava au amendat persoana care s-a ocupat de recepția merelor o amendă de 1.200 de lei și întreaga cantitate de mere, 257 de kilograme, a fost confiscată, informează Mediafax.

“Am văzut pe o rețea de socializare fotografii cu niște mere neconforme dintr-o școală, am făcut anchetă, am investigat. Au fost confiscat 257 de kilograme de mere și s-a aplicat o sancțiune contravențională de 1.200 de lei persoanei responsabile de recepția merelor în școală și depozitarea și păstrarea acestora. Verificările au fost extinse și la producător, o firmă din județul Suceava. Am dat o dispoziție să se verifice și școli din județ și urmează se avem rezultatele în cel mai scurt timp”, a declarat directorul DSVSA Suceava, Dănuț Corneanu.