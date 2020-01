Peste 12.000 de pensionari suceveni, afectați de întârzierile la plata pensiilor

Conform directorului Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, 12.400 de pensionari din județul Suceava, care își încasează pensia pe cardurile de la CEC Bank, nu-si vor primi banii până luni. La nivelulul județului sunt peste 138.000 de pensionari, majoritatea încasând banii prin mandat poștal, iar aceștia au primit pensiile

Directorul Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a declarat pentru Mediafax că pensionarii așteaptă banii cât mai repede și că angajaților instituției pe care o conduce nu le plac astfel de sincope.

„Noi am virat banii, dar cei de la CEC Bank au spus că nu pot vira banii vineri în conturile persoanelor fizice, pe carduri. Nu am primit nimic oficial, doar ce am aflat de la angajații CEC Bank. Interesul nostru era să dăm banii cât mai repede, să aibă oamenii bani și la sfârșitul acestei săptămâni, dar cei de la CEC nu pot alimenta cardurile decât luni. Practic este o întârziere de 2 zile, dar intră și week-end-ul la mijloc. Oamenii așteaptă banii, noi ținem cu pensionarii și nu ne plac astfel de sincope. Din câte am înțeles, ar fi vorba despre o decizie luată de conducerea CEC Bank la nivel național. Sunt afectați peste 12.400 de pensionari din județul Suceava care își încasează pensia pe cardurile de la CEC Bank”, a spus Boliacu. Potrivit acestuia, la nivelulul județului sunt peste 138.000 de pensionari, majoritatea încasând banii prin mandat poștal, iar aceștia au primit pensiile.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța că există probleme la virarea pensiilor în județul Suceava, ea spunând, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că „CEC Suceava nu dorește să ajutăm oamenii”. (Mediafax)