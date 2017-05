Peste 100 de copii cu probleme psihice primesc tratament stomatologic la Clinica “ADENT”

Cele mai multe cabinete stomatologice refuză să trateze copiii cu autism sau persoane cu retard mintal. Medicul stomatolog Andrei Cristof împreună cu anestezistul Dan Bărbunc sunt singurii din județ care tratează copiii cu probleme psihice

Copiii cu autism găsesc cu greu cabinete stomatologice specializate pe nevoile lor, mulți medici refuzând să-i trateze din cauza dizabilității de care aceștia suferă. Pentru multe persoane cu autism, programările la dentist pot fi extrem de greu de tolerat. Noutatea mediului, zgomotele lui, luminile puternice, atingerile fizice le pot induce acestora o stare de nervozitate, apărând simultan comportamente de nesupunere sau evitare. De aceea medicii refuză de multe ori să-i trateze, neasumându-și asemenea riscuri.

Clinica Stomatologică “Adent”, ­si­tuată pe Aleea Nucului nr. 7A, unde își desfășoară activitatea medicul stomatolog Andrei Cristof (foto), este singura din județ care vine în sprijinul acestor copii. Prima clinică stomatologică din județul nostru care are și medic anestezist, prin urmare pacientul poate suporta mai ușor tratamentul aplicat, a fost inaugurată în urmă cu un an de zile. Este foarte cunoscut faptul că mulți dintre noi au o adevărată fobie de dentiști și tot amână vizita într-un cabinet de specialitate. La această clinică ne putem relaxa în totalitate. La clinica situată pe Aleea Nucului nr. 7A, pe lângă tratamentele clasice de stomatologie, pacienții pot beneficia și de tratamente de implantologie, cât și de tratamente estetice, cum ar fi tratamente cu botox, terapie vampir sau cu acid hialuronic. “Am dorit să aduc la Suceava niște tehnici revoluționare și niște implanturi revoluționare care sper să ajute să îmbunătățim astfel piața din Suceava”, declara în urmă cu un an doctorul Andrei Cristof, la deschiderea clinicii. Chiar dacă intenția sa, la acea vreme, a fost să se dedice mai mult tratamentelor estetice, nevoile pacienților i-au îndreptat pașii spre tratarea copiilor cu probleme psihice, iar după un an de activitate, numărul pacienților de acest gen tratați se ridică la peste o sută. “Nu am adus anestezist pentru această zonă, a copiilor cu probleme psihice, dar am remarcat aici o nevoie acută. Folosind sedarea venoasă, am tratat într-un an peste o sută de copii și persoane adulte cu diferite forme de retard mintal. Am pacienți care au nevoie de placă totală din cauză că familiile lor nu au găsit ­des­chidere într-un cabinet stomatologic, iar drumurile la o clinică stomatologică din alt județ, erau peste puterile lor financiare”, ne-a povestit doctorul Cristof.

Aceasta este și situația a unor gemene, în vârstă de 26 de ani, care au ajuns foarte târziu într-un ­ca­binet ­sto­matologic, tocmai din cauza retardului psihic sever de care suferă. “Nu mi-am permis să merg la clinici din alte orașe, iar la noi în județ nu am găsit un cabinet care să lucreze cu astfel de copii. Fetele mele sunt mari, sunt adulți, dar din cauza diagnosticului de encefalopatie cronică infantilă nu s-au dezvoltat normal. Am găsit cabinete stomatologice care nu au nici măcar asistentă, dar nicidecum medic anestezist care să lucreze cu astfel de copii. Chiar dacă domnul doctor nu vrea să spună, eu aș vrea să menționez că am beneficiat de niște reduceri extraordinare pentru tratamentul fetelor mele, reduceri fără de care probabil n-aș fi reușit niciodată să le văd cu dinți. Dantura lor s-a deteriorat în timp și, fără un tratament, acum au nevoie de placă parțială. Cei mai mulți copii cu boli de acest fel ajung să fie internați în spital, unde sub anestezie totală li se extrage tot și așa rămân. Nu am cuvinte să-i mulțumesc doctorului Cristof pentru ceea ce face. Este de admirat profesionalismul și răbdarea de care dă dovadă”, ne-a povesit cu lacrimi în ochi Lidia N., mama gemenelor, paciente ale doctorului Cristof.

Sedarea intravenoasă este indicată persoanelor cu dentofobie severă cât și persoanelor cu retard psihic. Implică o înțepătură prin care este injectat în venă un sedativ ușor, care va face pacientul să adoarmă și să nu își amintească nimic după tratament. Este o modalitate de sedare extrem de eficientă, singurul dezavantaj fiind că după ce trece efectul anesteziei, pacientul este ușor amețit. Puțini medici din țară o folosesc și întotdeauna asistați de un medic anestezist. “Nu este o anestezie generală în toată regula, este doar o sedare care să acopere durata tratamentului. Dacă medicul stomatolog nu termină și mai are nevoie de timp, mai injectez o anumită cantitate. De obicei, aceste intervenții durează între zece și 40 de minute. Avem mulți pacienți din județ, nu doar din municipiul Suceava, ai căror părinți povesteau că până acum mergeau la Iași. Aceste drumuri implică niște cheltuieli financiare suplimentare și trebuie să recunoaștem că este destul de complicat să te întorci în mașină sau pe tren cu un copil cu probleme psihice, sedat”, ne-a explicat medicul anestezist Dan Bărbunc, doctorul care lucrează la ­cli­nica stomatologică “Adent”. (Cristina RUSTI)