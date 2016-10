Peste 100 de bolnavi psihic sunt ținuți în frig la Costâna pentru că șefii Centrului au uitat că nu au combustibil pentru centrală

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava acuză conducerea centrului că nu i-a informat la timp despre lipsa combustibilului necesar pentru încălzire. “Am fost informați de către conducerea Centrului de la Costâna abia pe data de 13 octombrie despre faptul că nu au combustibil pentru încălzire și din cauza procedurilor foarte dificile de achiziție încă nu am reușit să procurăm”, spune directoarea DGASPC Suceava, Liliana Flutur. Cei peste 100 de bolnavi, și așa mult prea aspru bătuți de soartă, vor fi ținuți în frig “încă două-trei zile”, ne liniștește conducerea DGASPC

Pentru mai bine de 100 de adulți cu tulburări psihice și boli mintale, Centrul de Re­cuperare și Reabilitare Neu­ropsihiatrică de la Costâna reprezintă acasă, doar că viața lor nu are nimic din căldura unui cămin, pentru că acești oameni bătuți de soartă nu au parte de cădură nici la propriu și nici la figurat. Cei mai mulți dintre ei sunt uitați de familii, nu au parte de o mângâiere sau de o vorbă bună, dar se pare că nici conducerea centrului nu dă prea multe parale pe soarta lor, din moment ce abia după ce temperaturile s-au apropiat de zero grade Celsius a realizat că nu mai este combustibil necesar punerii în funcțiune a centralei termice.

Temperatura din ultimele nopți a înregistrat valori sub zero grade Celsius, dar asta pare să nu-i deranjeze prea mult pe șefii DGASPC, care din confortul biroului văd situația celor 110 bolnavi neuro-psihic în culori foarte vii. “Am fost informați de către conducerea Centrului de la Costâna abia pe data de 13 octombrie despre faptul că nu au combustibil pentru încălzire și din cauza procedurilor foarte dificile de achiziție încă nu am reușit să procurăm. Sperăm că în următoarele două-trei zile vom reuși să cumpărăm combustibilul prin achiziție directă. Până acum nu ne-au fost raportate cazuri de infecții ale căilor respiratorii și sperăm că nu vor fi niciun fel de probleme în următoarele zile”, ne-a declarat foarte liniștită directoarea DGASPC Suceava, Liliana Flutur.

Acești bolnavi riscă să intre chiar în stare de hipotermie fără ca nimeni să-și dea seama, cei mai mulți dintre ei fiind într-o stare psihică atât de degradată, încât nici nu conștientizează dacă în ca­meră este frig sau cald. Viață chinuită, bani publici risipiți și multă nepăsare se pare că sunt cuvintele de ordine la Centrul de Recu­perare și Reabilitare Neuropsi­hi­atrică din Costâna. Pe lângă faptul că sunt stigmatizați de societate, acești oameni sunt ținuți în con­diții inumane chiar de cei care se presupune că le poartă de grijă. Cu mințile rătăcite într-o lume numai a lor, nici măcar nu știu să ceară o pătură în plus pentru a-și încălzi trupul, iar până când la Centrul din Costâna va ajunge combus­tibilul necesar punerii în func­țiune a centralei termice, probabil nu rămâne decât să sperăm că temperaturile de afară nu vor coborî foarte mult. (Cristina RUSTI)