Permisul de conducere pare să fi devenit opțional pentru unii suceveni

Incă patru indivizi au fost prinși fără permis de conducere la volan. Grav este faptul că doi dintre aceștia se aflau și sub influența băuturilor alcoolice

La data de 8 septembrie 2017, la ora 03.00, un echipaj din cadrul Sec­ției de Poliție Rurală nr.12 Preutești a oprit pentru control pe drumul comunal din localitatea Bahna Arin, comuna Preutești, autoturismul Opel Corsa condus de Alexandru An­gheluș, de 28 de ani, localnic, care nu are permis de conducere. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, i s-a cerut să sufle în aparatul etilo­test, însă a refuzat, după care a fost dus la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infrac­țiunilor de „conducere a unui vehi­cul fără permis de conducere” și „con­ducere a unui vehicul sub influența alcoolului”.

In aceeași zi, la ora 08.52, un echipaj din cadrul Poliției munici­piului Suceava a oprit pentru control pe DJ 178A, pe raza satului Mihoveni, comuna Scheia, autoturismul Volkswagen condus de Trifan Pușcaș, de 29 de ani, din comuna Botoșana, care a fost înregistrat de aparatul radar cu viteza de 71 km/h în localitate. După oprirea mașinii și efectuarea de verificări în bazele de date ale poliției s-a constatat că șoferul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvâr­și­rii infracțiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”.

In noaptea de 8 spre 9 septembrie 2017, la ora 00.14, o patrulă din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, în timp ce se afla pe Calea Cer­năuți, din localitate, a făcut semn regulamentar de oprire unui autoturism Lancia, însă șoferul nu s-a con­format, continuându-și depla­sa­rea. După urmărirea și blocarea mașinii în trafic de către două autospeciale de poliție, șoferul a fost identificat ca fiind Vasile Sfărtec, de 42 de ani, din comuna Marginea, care figurează în baza de date cu per­misul de conducere „cu restricții – reținut”. Cum bărbatul mirosea a bău­turi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. In acest caz se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere” și „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”.

La data de 9 septembrie 2017, un echipaj din cadrul Poliției munici­piului Vatra Dornei, în timp ce patrula pe strada Mihai Eminescu din localitate, a oprit pentru control autoturismul Ford condus de Marian Gheorghieș, de 27 de ani, din loca­litate. Când i-au fost solicitate ­do­cumentele, acesta a prezentat doar documentele autoturismului, precizând că nu are asupra sa documen­tele personale. În urma verificării șoferului în baza de date s-a constatat că acesta nu are permis de conducere valabil pentru vreo catego­rie. El s-a ales cu dosar penal pentru „conducerea pe drumurile pu­blice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere”. (D.Z.)