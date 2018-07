Perioadele de concediu adâncesc criza de sânge din spitalele județului

In cursul lunii iunie au donat sânge puțin peste 500 de persoane, față de 600-650 de donatori, câți se înregistrau de obicei într-o lună. In primele șase luni ale anului au trecut pragul Centrului de Transfuzie Sanguină peste 3.500 de suceveni

Zilele de vacanță au redus rezerva de sânge din spitalele sucevene. Așa cum reiese din datele furnizate de Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava, numărul donatorilor de sânge a scăzut dramatic în ultimele zile. Zeci de bolnavi așteaptă deznădăjduiți, iar singura speranță este ca cei dragi să se mobilizeze și să meargă să doneze sânge, de preferat pentru grupa de care are nevoie fiecare bolnav, pentru a fi si­guri că această cantitate de sânge va ajunge la ei. Deoarece numărul donatorilor a scăzut foarte mult în ultima lună, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Suceava fac apel la suceveni să treacă pragul instituției pentru a dona sânge. Chiar dacă s-a estimat această situație și s-a încercat să se păstreze un stoc nimin pentru cazurile de urgență, se pare că de la zi la zi situația devine tot mai complicată. Conducerea Centrului avertizează în același timp că au început să vină persoane interesate să doneze sânge care au consumat băuturi alcoolice și le recomandă acestora să mai amâne puțin, deoarece în acest mod pot apărea rebuturi de sânge și nu este în beneficiul nimănui. Reamintim că cei care donează sânge primesc în continuare câte șapte tichete de masă plus un set de analize medicale gratuit. Situația cea mai gravă se înregistrează în cazul grupei de sânge AB negativ, care este o grupă destul de rar întâlnită, dar nici în cazul celorlalte grupe situația nu este una foarte bună. In cursul lunii trecute au donat sânge puțin peste 500 de suceveni, numărul fiind mult sub media de 600-650 de donatori pe lună, cât se înregistra până acum. In primele șase luni ale acestui an au donat sânge peste 3.500 de suceveni.

Donarea de sânge prezintă și o serie de beneficii pentru organism, cum ar fi: sângele este împrospătat, imunitatea organismului crește, riscul de paralizie și accident vascular se poate reduce cu 30%. În urma donării de sânge, rezistența organismului la șocuri crește, astfel că, dacă donatorul va suferi un accident, reacția organismului îi va ajuta pe medici, acesta fiind deja obișnuit cu pierderea de sânge și înlocuirea lui. Potrivit legii, pot să dea sânge persoanele peste 18 ani, dar care nu au mai mult de 62 de ani și cele care nu cântăresc sub 50 de kg. Donatorii nu trebuie să aibă boli pulmonare, de inimă, piele, diabet, hepatită, sifilis, ulcer, TBC sau HIV/SIDA. Pe de altă parte, nu este permisă donarea de sânge în cazul persoanelor care fac sex neprotejat, au afecțiuni acute sau boli psihice. În schimb, pot da sânge hipertensivii cu valori ale tensiunii arteriale de până în 200 mm/Hg. Legea mai spune că între donări ar trebui să treacă minimum 72 de zile, interval de timp necesar pentru ca sângele să-și refacă compoziția. Cu 48 de ore înainte de donare nu se bea alcool, iar în ziua anterioară nu se consumă grăsimi, deoarece ele pot influența rezultatele testelor.

La o donare se recoltează 400 ml de sânge, cantitate care nu presupune niciun risc pentru donator deoarece organismul are permanent în rezervă 300-400 ml de sânge, pe care îl folosește când se depun eforturi fizice mari. Sângele donat se reface repede, în trei-patru ore din punct de vedere cantitativ și în 14 zile din punct de vedere calitativ. Persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare de 65 de lei, au gratuitate pe mijloacele de transport în comun și beneficiază de liber de la serviciu în ziua donării. (Cristina RUŞTI)