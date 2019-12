Percheziții și la Suceava într-un dosar privind o rețea de la care s-au confiscat în Franța peste cinci tone de cannabis

In perioada aprilie – iunie 2018, o grupare interna­țională de trafic de droguri, formată și din cetățeni români, care ar fi acționat pe ruta Spania-Franța-Europa de Vest, a fost destructurată de autoritățile franceze. In urma acțiunilor din Franța, 10 persoane au fost ares­tate și au fost capturate aproximativ 5.000 kg. de cannabis. In acest dosar, miercuri au fost 13 perche­ziții în județele Caraș-Severin, Arad, Alba, Mehedinți, Argeș și Suceava

Autoritățile române au anunțat efectuarea a 13 percheziții în mai multe județe ale țării, după ce un grup infracțional care trafica, importa și exporta droguri de risc a fost destructurat în Franța. În rețea sunt implicați și români, iar captura făcută în Franța este de 5.000 kg. de cannabis.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Caraș-Severin și polițiștii au făcut miercuri 13 percheziții domiciliare în județele Caraș-Severin, Arad, Alba, Mehedinți, Argeș și Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 7 persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, importul/exportul de droguri de risc și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, de DIICOT, în perioada aprilie – iunie 2018, o grupare internațională de trafic de droguri, formată și din cetățeni români, care ar fi acționat pe ruta Spania-Franța-Europa de Vest, a fost destructurată de autoritățile franceze în anul 2018.

În urma acțiunilor din Franța, 10 persoane au fost arestate și au fost capturate aproximativ 5.000 kg. de cannabis.

În urma perchezițiilor, au fost ­des­coperite și ridicate 13 telefoane mobile, mai multe înscrisuri privind diferite transporturi de mărfuri, diferite documente de proprietate ale unui imobil și ale unor autocamioane, precum și 28 de înscrisuri și recipise.

Au fost puse în executare 7 mandate de aducere și un mandat european de arestare.

La activități au participat și 4 ofițeri de poliție francezi, ofițerul de legătura francez la București, precum și magistratul de legătură al Ambasadei Franței la București. ­De­legația franceză a luat parte punctual la activitățile ce se au fost efectuate pe raza județelor Caraș-Severin și Mehedinți.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Caraș, Arad, Alba, Mehedinți, Argeș și Suceava, precum și lucrători de poliție din cadrul IPJ Caraș-Severin.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (Mediafax)