Percheziţii la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, de unde au fost confiscate toate hărţile României anului 1918

Angajaţii Serviciului de Securitate al Ucrainei din Cernăuţi cercetează conducerea Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru unele materiale care conţin „apeluri la încălcarea integrităţii teritoriale a statului”. „Asemenea percheziţii provoacă temeri și neîncredere, suspiciuni, dezbinarea societăţii. Se dorește intimidarea noastră. În loc să fie create condiţii pentru minorităţi, ne simţim de la o zi la alta tot mai rău”, a declarat Președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, Vasile Tărâţeanu

Serviciul de Securitate al Ucrainei a descins la sediul unei organizaţii românești din Cernăuţi, care este bănuită de răspândirea de literatură și hărţi care ar atenta la integritatea statului ucrainean, se arată în presa din Ucraina.

Luni, 11 iunie 2018 au avut loc percheziţii în cadrul unui dosar penal intentat în baza articolului 110 al Codului Penal al Ucrainei. Ofiţerii Serviciului de Securitate au constatat că hărţile au fost „imprimate pentru promovarea aniversării în Ucraina a 100 de ani de la crearea României Mari”.

Cu toate că pe website-ul Serviciului de Securitate nu se amintește despre care asociaţie este vorba, presa din Ucraina, inclusiv unele posturi de televi­ziune, a realizat reportaje cu filmări de la sediul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”. Așadar, fără să se cunoască rezultatele anchetei, comunitatea românească din Cernăuţi are de suferit.

Anchetatorii au constatat că membrii societăţii au distribuit literatură în care se face apel la restabilirea „adevărului istoric”, prin anularea unor ­do­cumente internaţionale (pactul Ribbentrop – Molotov) și readucerea nordului Bucovinei, Basarabiei de Nord și Basarabiei de Sud în componenţa României.

Președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, Vasile Tărâţeanu, a declarat pentru BucPress, o agenţie de știri din Cernăuţi, că în timpul percheziţiilor au fost ridicate toate hărţile României anului 1918, revistele „Glasul Bucovinei”, ziarul „Neamul Românesc” și unele cărţi de istorie.

„Cu asemenea acţiuni la centre culturale românești și alte centre, Ucraina nu va nimeri în UE, dar am impresia că conducerea nici nu vrea aderare, ci doar banii europeni. Îmi pare rău că nu se respectă libertăţile oamenilor, libertatea la întruniri și mai ales la exprimare. Asemenea percheziţii provoacă temeri și neîncredere, suspi­ciuni, dezbinarea societăţii. Se dorește intimidarea noastră. În loc să fie create condiţii pentru minorităţi, ne simţim de la o zi la alta tot mai rău. Noi am arătat harta anului 1918, nu am popularizat nimic, discutăm despre istoria noastră comună. Ce vină au românii din Cernăuţi pentru că a existat cândva România interbelică și a avut și ea hotare geografice, prezentate pe o hartă?”, a declarat Vasile Tărâţeanu pentru BucPress.

Precizăm că demersul de intimidare al SBU de la Cernăuţi are loc în preziua comemorării a 77 de ani de la prima deportare a românilor din nordul Bucovinei și din Basarabia, în noaptea de 12 spre 13 iunie fiind ridicate și trimise în Siberia rusească, în partea europeană a Rusiei – dincolo de cercul polar de nord, dar și în Kazahstan zeci de mii de români – cifrele oscilează de cele mai multe ori între 22 și 29 de mii.

Reacţia MAE după percheziţiile serviciului secret ucrainean la Centrul Cultural „Eudoxiu Hurmuzachi”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că au existat discuţii între autorităţile române și cele ucrainene cu privire la percheziţiile efectuate la Centrul Cultural “Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, iar accentul a fost pus pe necesitatea respectării drepturilor minorităţii române în ţara vecină.

“În cadrul unei întrevederi avute luni, la sediul MAE, la nivel de secretar de stat, au fost solicitate ambasadorului Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, elemente suplimentare referitoare la circumstanţele efectuării de percheziţii la Centrul Cultural <<Eudoxiu Hurmuzachi>> din Cernăuţi”, precizează MAE.

Cu acest prilej, arată sursa citată, “partea română a subliniat necesitatea ca autorităţile ucrainene să asigure respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina și să evite orice acţiuni de natură să ducă la încălcarea acestora sau care să fie interpretate ca elemente de intimidare”. (D.Z.; D.P.)